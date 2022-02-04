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Warner Bros, “Hourman”e film çekmeyi düşünüyor!

Süper kahraman filmlerinde usta isim olan Warner Bros, koronavirüs salgını boyunca verdiği aranın ardından yeni bir projeye başlamayı planlıyor. İşte Hourman sinema filminin detayları...

04 Şubat 2022 Cuma 17:18
Warner Bros, “Hourman”e film çekmeyi düşünüyor!
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Süper kahraman filmlerinde usta isim olan Waner Bros, koronavirüs salgını boyunca verdiği aranın ardından yeni bir projeye başlamayı planlıyor.

Waner Bros tarafından DC çizgi romanlarında yer alan bir kahraman olan Hourman, sinema filmiyle vizyona girecek. Şimdilerde geliştirme aşamasında yer alan Hourman’ın ne zaman vizyona gireceği geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek. Hourman çizgi romanları Ken Fitch ve Benard Baily’ın yaratıcılığında DC Comics bünyesinde okuyucu karşısına geçmişti. Kahraman ilk kez 1940 senesinde Stargirl çizgi romanında görüldü. Hourman, üç farklı insan ile çizgi romanlarda hayat buldu. Bu karakterlerden ilki kimyacı Rex Tyler oldu. Rex, Miraclo adını verdiği bir karışım icat eder. Bu karışım ona bir saatliğine süper güçler kazandırır. İlerleyen zamanlarda Rex’in oğlu Rick Tyler süper kahraman olur. Çizgi romanlardaki en popüler Hourman de Rick olarak bilinmektedir. Gavin James ve Neil Widener, Hourman filminin konusunu kaleme alıyor. Bilindiği kadarıyla DC uzun bir zamandır Hourman’i sinemaya aktarmayı istiyordu. The CW kanalında Rex Tyler’ın öyküsünü anlatan bir dizinin çekilmesi gündemde dolaşıyordu. Kahraman, Legends of Tomorrow dizisinde ekranlarda görüldü. Ayrıca kahramanın Black Adam’da yer verilecek olan Justice Society of America’nın bir üyesi olduğu bilinmekte. Bu durumda kahramanı Dwayne Johnson başrollü Black Adam filminde kısa bir sahnede bile izlemek mümkün olacak.

En son DC Sinematik Evreni’nden Wonder Woman 1984 filmi gösterime sunuldu ve eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Bununla beraber  Zack Snyder’s Justice League, bugünden ibu yana HBO Max’te seyirci karşısına çıkıyor. Gelecekte The Flash, Shazam 2, Black Adam, Wonder Woman 3 gibi DC uyarlamaları sinema severler karşısında olacak. Waner Bros, 2021 senesinin sonuna kadar tüm filmlerini vizyon tarihinde HBO Max’te gösterime sunacak.



Son Güncelleme: 04.02.2022 17:18
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Anahtar Kelimeler:
HourmanWarner BrosDC ComicsRick Tyler
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