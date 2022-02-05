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Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan görev aldığı diziler

Oyuncular arasında önemli bir yeri olan Volkan Severcan merak ediliyor. Pek çok kişi, Volkan Severcan kimdir? sorusunu araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 08:27
Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan görev aldığı diziler
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Dizi ve film sektörünün tanınan simalarından birisi olan Volkan Severcan son zamanlarda merak ediliyor. Son dönemlerde Çocuklar Duymasın dizisinde ki rolü ile tanınan Severcan gerek hayatı gerekse görev aldığı dizi ve filmlerle pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Volakn Severcan'ın görev aldığı projeler merak edilenler arasında yerini aldı.

Volkan Severcan kimdir?

28 Ağustos 1966 yılında dünyaya gelen Volkan Severcan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü okurken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 

Mezun olduktan sonra Taksim Sanat Evi’nde işletme müdürlüğü yapan Severcan 1994 yılında da Buket Dereoğlu ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik sadece iki yıldır ve Severcan 1996 yılında evliliği bitirmiştir. 

Aslen İzmirli olan Volkan Severcan 1997 yılında Müge hanım ile evlenmiştir. 1998 yılında bu evlilikten Melis isimli bir kızı olan Severcan dizilerde ki başarılı oyunculuğu ile bilinmektedir.  

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 08:27
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