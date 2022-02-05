Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan görev aldığı diziler

Dizi ve film sektörünün tanınan simalarından birisi olan Volkan Severcan son zamanlarda merak ediliyor. Son dönemlerde Çocuklar Duymasın dizisinde ki rolü ile tanınan Severcan gerek hayatı gerekse görev aldığı dizi ve filmlerle pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Volakn Severcan'ın görev aldığı projeler merak edilenler arasında yerini aldı.

Volkan Severcan kimdir?

28 Ağustos 1966 yılında dünyaya gelen Volkan Severcan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü okurken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra Taksim Sanat Evi’nde işletme müdürlüğü yapan Severcan 1994 yılında da Buket Dereoğlu ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik sadece iki yıldır ve Severcan 1996 yılında evliliği bitirmiştir.