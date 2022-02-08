İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak...
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...

Volkan Keskin kimdir, kaç yaşındadır? Volkan Keskin hangi dizide oynamaktadır?

Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alan Volkan Keskin, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Volkan Keskin’in hayatını merak eden izleyiciler, internet üzerinden bu konuda araştırmalar yapıyor. Volkan Keskin kimdir, kaç yaşındadır? İşte Volkan Keskin’in hayatı ile ilgili bilgiler...

08 Şubat 2022 Salı 20:01
Volkan Keskin kimdir, kaç yaşındadır? Volkan Keskin hangi dizide oynamaktadır?
Takip Et:

TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Hafiye Murat karakterine hayat veren Volkan Keskin, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Volkan Keskin’in hayatını merak eden izleyiciler, Volkan Keskin ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Volkan Keskin ile ilgili bilgiler...

Volkan Keskin’in hayatı

16.08.1983 tarihinde hayata gözlerini açan Volkan Keskin, babasının işi sebebiyle birçok şehirde bulunmuştur. Eğitimini farklı şehirlerde tamamlayan Volkan Keskin, üniversite eğitimini Samsun’da almıştır. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Elektronik okuyan Keskin, ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde İşletme bitirmiştir. Üstüne bir de yüksek lisans yapan Keskin, Haliç Üniversitesi’nde Tiyatro bölümü üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Eğitiminin ardından modellik yapmaya başlayan Volkan Keskin, birçok defilede ve kataloglarda yer almıştır. Ardından oyunculuğa başlayan Keskin, ilk olarak 2007 yılında izleyici karşısına çıkmıştır. Star TV’de yayınlanan Dağlar Delisi dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu, sonrasında Karaoğlan filminde de başroldeki yerini almıştır. Şimdilerde ise TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Keskin, bu dizide Hafiye Murat karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 08.02.2022 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Payitaht AbdülhamidVolkan Keskin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkı Ergök kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Hakkı Ergök kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Oyuncu Sema Keçik kimdir? Sema Keçik nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Sema Keçik kimdir? Sema Keçik nereli, kaç yaşında?
Bora Cengiz kimdir? Nerelidir? Bora Cengiz kaç yaşındadır?
Bora Cengiz kimdir? Nerelidir? Bora Cengiz kaç yaşındadır?
Vahide Perçin kimdir? Nerelidir? Vahide Perçin kaç yaşında?
Vahide Perçin kimdir? Nerelidir? Vahide Perçin kaç yaşında?
Ege Barutçu kimdir, nerede doğmuştur? Ege Barutçu kaç yaşında?
Ege Barutçu kimdir, nerede doğmuştur? Ege Barutçu kaç yaşında?
Kardeşlerim dizisinde Asiye(Su Burcu Yazgı Çoşkun) kimdir?
Kardeşlerim dizisinde Asiye(Su Burcu Yazgı Çoşkun) kimdir?

Popüler Haberler

Volkan Keskin kimdir, kaç yaşındadır? Volkan Keskin hangi dizide oynamaktadır?
Hakkı Ergök kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Oyuncu Sema Keçik kimdir? Sema Keçik nereli, kaç yaşında?
Bora Cengiz kimdir? Nerelidir? Bora Cengiz kaç yaşındadır?
Vahide Perçin kimdir? Nerelidir? Vahide Perçin kaç yaşında?
Bağkur İhya Canlandırma nedir, nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden başvuru işlemi
Ege Barutçu kimdir, nerede doğmuştur? Ege Barutçu kaç yaşında?
9 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Şubat Çarşamba at yarışı programı
Kardeşlerim dizisinde Asiye(Su Burcu Yazgı Çoşkun) kimdir?
TJK 8 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Gül Onat kimdir?
Bitter Daisies dizisi konusu
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Menajerimi Ara Göksel kimdir? Gerçek adı ve hayatı nedir?
Youtube'un yeni abone şartı ne kadar olacak? Youtube'den önemli abone kararı
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı yemek ücreti hesaplaması nasıl yapılır?
Semih Öztürk kim? Kaç yaşında? İşte Semih Öztürk'ün hayatı!
Tamer Rumeli kimdir, kaç yaşında, nereli?
Esra Bezen kim? Nereli? Esra Bezen hayatı hakkında bilgiler
Umut Oğuz kimdir? Nerelidir? Umut Oğuz kaç yaşındadır?
Furkan Aksoy kimdir? Furkan Aksoy kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.