Volkan Keskin kimdir, kaç yaşındadır? Volkan Keskin hangi dizide oynamaktadır?

TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Hafiye Murat karakterine hayat veren Volkan Keskin, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Volkan Keskin’in hayatını merak eden izleyiciler, Volkan Keskin ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Volkan Keskin ile ilgili bilgiler...
Volkan Keskin’in hayatı
Eğitiminin ardından modellik yapmaya başlayan Volkan Keskin, birçok defilede ve kataloglarda yer almıştır. Ardından oyunculuğa başlayan Keskin, ilk olarak 2007 yılında izleyici karşısına çıkmıştır. Star TV’de yayınlanan Dağlar Delisi dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu, sonrasında Karaoğlan filminde de başroldeki yerini almıştır. Şimdilerde ise TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Keskin, bu dizide Hafiye Murat karakterine hayat vermektedir.