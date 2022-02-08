Volkan Keskin kimdir, kaç yaşındadır? Volkan Keskin hangi dizide oynamaktadır?

TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Hafiye Murat karakterine hayat veren Volkan Keskin, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Volkan Keskin’in hayatını merak eden izleyiciler, Volkan Keskin ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Volkan Keskin ile ilgili bilgiler...

Volkan Keskin’in hayatı

16.08.1983 tarihinde hayata gözlerini açan Volkan Keskin, babasının işi sebebiyle birçok şehirde bulunmuştur. Eğitimini farklı şehirlerde tamamlayan Volkan Keskin, üniversite eğitimini Samsun’da almıştır. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Elektronik okuyan Keskin, ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde İşletme bitirmiştir. Üstüne bir de yüksek lisans yapan Keskin, Haliç Üniversitesi’nde Tiyatro bölümü üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Eğitiminin ardından modellik yapmaya başlayan Volkan Keskin, birçok defilede ve kataloglarda yer almıştır. Ardından oyunculuğa başlayan Keskin, ilk olarak 2007 yılında izleyici karşısına çıkmıştır. Star TV’de yayınlanan Dağlar Delisi dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu, sonrasında Karaoğlan filminde de başroldeki yerini almıştır. Şimdilerde ise TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Keskin, bu dizide Hafiye Murat karakterine hayat vermektedir.