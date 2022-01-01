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Vivo animasyon filminin konusu nedir?

Vivo animasyon filmi 2021 yılında Netflix'te yayınlanmaya başladı. Müzikal ve animasyon türünde olan film 1 saat 43 dakika sürmektedir. Vivo animasyon filminin konusu merak edilmektedir. Vivo animasyon filminin konusu nedir? Bu haberimizde Vivo animasyon filminin konusunu sizler için derledik. İşte Vivo animasyon filminin konusu...

01 Ocak 2022 Cumartesi 11:08
Vivo animasyon filminin konusu nedir?
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Animasyon artık moden film dünyasının bir parçası haline geldi. 2000'li yılların başında bu türe olan ilgi önemli ölçüde artmasına rağmen, hiçbir zaman bugünkü kadar etkili olmamıştır. Özellikle son çıkan  animasyonlar ve diğer içeriklerin ardından, sıcak arama listesinde "animasyon" türündeki eserler de listenin başında yer alacak. Çoğu insan için bu hala gereksiz ve rahatsız edici görünse de, görsel ve eğlence kültürü animasyonla yaşıyor. Keşfetmeye devam edecek gibi görünüyor. Vivo isimli animasyon filminin konusu şu şekildedir;

Vivo animasyon filmi

Lin-Manuel Miranda tarafından seslendirilen Vivo, müzikleri ve etkileyici koreografileri ile Küba halkını yakın arkadaşı Andrés ile eğlendiren altın bir kart dansçısı. En iyi arkadaşlardır, müziği ve dansı kendi ritimlerini bulmak için kullanırlar, müziğin dinamik gücünden faydalanırlar ve topluma enerji iletirler. Şaka başladıktan sonra, vivo ve Andres hakkında detaylı görüşler elde edilirken animasyonun samimi ruhuna kapılmamak elde değil. İç ısıtan samimiyetlerini mevcut olumsuz duyguları ortadan kaldırmak için kullandıktan sonra hikayenin ilk dönüm noktası ortaya çıktı.

Andres'e gençliğinde sevgisini hissettiren, müzik yazıp onunla dans eden Marta, Andres'i müzik veda gecesine katılmaya davet etti. Eski defterini yeniden açan Andrés, Marta için bestelediği şarkıları alıp Miami'ye yelken açacak. Ancak beklenmedik ölümüyle imrenilen "dün gece, son müzik" mottosu paramparça oldu. Vivo, yakın dostunun hayalini kendininmiş gibi üstlenir ve Miami’ye doğru yolculuğu başlar. Bu yolculukta Andres’in yeğeni Gabi de yer almaktadır.

Animasyon filminin IMDb puanı 7,6’dır. Filmin seslendirme kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Lin-Manuel Miranda – Vivo

Juan de Marcos González – Andrés

Ynairaly Simo – Gabi

Zoe Saldana – Rosa

Michael Rooker – Lutador

Brian Tyree Henry ve Nicole Byer – Dancarino and Valentina,

Gloria Estefan – Marta Sandoval

Katie Lowes – Olivia Trujillo


Son Güncelleme: 01.01.2022 11:08
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