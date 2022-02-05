İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Veli Kılıç kimdir, kaç yaşındadır? Veli Kılıç ile ilgili bilgiler

Aygaz Otogaz reklamında Şener Şen ile birlikte rol alan Veli Kılıç, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Veli Kılıç kimdir, kaç yaşındadır? İşte Veli Kılıç’ın hayatı ile ilgili bilgiler...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:55
Veli Kılıç kimdir, kaç yaşındadır? Veli Kılıç ile ilgili bilgiler
Takip Et:

Veli Kılıç kimdir?

Şener Şen ile birlikte oynadığı Aygaz Otogaz reklam filminde dikkat çeken Veli Kılıç, 01.01.1990 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Reklamda Şener Şen ile birlikte, Şener Şen’in öğretmenlik yaptığı Malatya’ya yolculuk yapan Veli Kılıç, izleyicilerin beğenisi kazanmıştı. Veli Kılıç’ın intenetteki bilgileri kısıtlı olmasından dolayı, haberimizde Veli Kılıç ile ilgili detaylı bilgilere yer veremiyoruz. Bilgiler arttıkça haberimizi güncelleyeceğiz...



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Veli KılıçŞener Şen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni ne iş yapar? Maaşı ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
Kredi sicil affı başvurusu nereye yapılır? 2021 Kredi kartı sicil affı son dakika
Zeyno Eracar kimdir, nerelidir? Zeyno Eracar hakkında bilgiler
Nur Erkul kimdir, nerede doğmuştur? Nur Erkul evli mi? Nur Erkul kaç yaşında?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Kaya Akkaya kimdir? Kaç yaşında? Kaya Akkaya'nın hayatı
Ali İl kimdir? Ali İl kaç yaşında, nereli?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pelin Karahan canlandırdığı karakteri anlattı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.