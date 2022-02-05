Veli Kılıç kimdir, kaç yaşındadır? Veli Kılıç ile ilgili bilgiler

Veli Kılıç kimdir?

ile birlikte oynadığı Aygaz Otogaz reklam filminde dikkat çeken Veli Kılıç, 01.01.1990 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Reklamda Şener Şen ile birlikte, Şener Şen’in öğretmenlik yaptığı Malatya’ya yolculuk yapan Veli Kılıç, izleyicilerin beğenisi kazanmıştı. Veli Kılıç’ın intenetteki bilgileri kısıtlı olmasından dolayı, haberimizde Veli Kılıç ile ilgili detaylı bilgilere yer veremiyoruz. Bilgiler arttıkça haberimizi güncelleyeceğiz...