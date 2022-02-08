Vahide Perçin kimdir? Nerelidir? Vahide Perçin kaç yaşında?

Vahide Perçin kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtkadı sizler için araştırdık. İşte Vahide Perçin'in yaşamına dair detaylar...

Vahide Perçin kimdir?

Kamyon Şoförü babanın ve ev hanımı bir annenin kızı olarak 1965'te dünyaya gelen Vahide Perçin 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Perçin'in burcu ikizlerdir.

1991'de oyuncu Altan Gördüm ile dünya evine girmiş ve bu evlilik ile Alize adında bir kızı olmuştur. 2013'te ikili boşanmıştır. Kızı Alize Gördüm oyuncu olarak dizi ve sinema yapımlarında yer almaktadır. Anne dizisinde Alize ve Vahide Perçin anne kız, beraber aynı dizide rol almışlardır.

Vahide Perçin Yunanistan Göçmeni bir ailenin kızı olarak İzmir Karşyaka beldesinde dünyaya gelmiştir.

Yer aldığı bazı yapımlar ise Bir İstanbul Masalı, Anlat İstanbul, Hırsız Polis, Kilit, İlk Aşk, Annem, İyi Seneler Londra, Devrim Arabaları, Es Es, Bahar Soğuk Geçecek, Zefir, Adını Feriha Koydum, Labirent, Muhteşem Yüzyıl, Herkese Merhabalar Hayat, Göç, Ayhan Hanım, Anne.