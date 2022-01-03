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Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları

Korku filmleri serisine yeni bir soluk getiren Uzun Kabus filminin konusu nedir? Merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte film hakkında merak edilenler…

03 Ocak 2022 Pazartesi 16:06
Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları
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Dünyada korku filmlerinin en çok bilinen karakterlerinden olan Slender Man karakteri, defalarca kez sinema, kitap ve tiyatro oyunu vasıtası ile izleyenler ile buluştu. İlk olarak intenet üzerinden ismini duyuran bu karakter özellikle korku masallarındaki haliyle birlikte tüm dünyada popülerliğini arttırdı. Şu sıralarda ise Sony’nin film yapımcıları Slender Man’i yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Uzun Kabus adıyla piyasada olacak olan bu filmin konusu birçok kişi tarafından araştırma konusu oldu.

Uzun Kabus’un Konusu ve Oyuncuları

Katie, Wren, Chloe ve Hallie liseli dört kızdır. Gençlik çağlarının en güzel döneminde olduklarını düşünen ve bu duygunun verdiği heves ile bir gece partisi düzenlemek isteyen grup, hayatlarının en korku dolu anlarını yaşayacaktır. İnce bacak ve kolları ve bir ağaca benzeyen duruşu ile Slender Man bu gece ortaya çıkar. Slender Man’in ortaya çıkmasının nedeni ise kız grubunun onu ortaya çıkaracak bir ritüel gerçekleştirmesidir. Geceden sonra herşeyin normale döneceğini sansalar da Slender Man yeniden ortaya çıkacak ve dört kıza hayatı zindan edecektir.

Yönetmenlik koltuğunda Sylvain White’ın oturduğu 2018 yapımı, IMDb’de 3,2 puan alarak başarısız bir sonuç aldı. Filmin oyuncuları ise şu şekilde:

- Joey King – Wren

- Julia Goldani Telles – Hallie

- Jaz Sinclair – Chloe

- Annalise Basso – Katie

- Alex Fitzalan – Tom

- Taylor Richardson – Lizzie

- Javier Botet – Slender Man


Son Güncelleme: 03.01.2022 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Uzun KabusSlender ManSony
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