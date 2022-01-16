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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun'a Ne Olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Büyük Selçuklu seyircilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Tarih de yaşanan olayları konu alan dizi her bölümünde izleyicileri ekranlara bağlamayı başarıyor. Uyanış Büyük Selçuk dizisinde yer alan Turna Hatun’ ne olacak mı? Soruları artmaya başladı. Haziran ayı ile sezon finali yapacak dizi sevenlerine ara verecek. Bunun üzerine diziden ayrılan kişi Turna Hatun mu olacak? Konu hakkında detaylar haberimizde

16 Ocak 2022 Pazar 05:03
Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun'a Ne Olacak?
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Yetenekli oyuncu Sevda Erginci Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tuna Hatuna hayat vermektedir. Sezon finalinin yaklaşması ile dizide ayrılıklar yaşanmaya başladı. Sevda Erginci yeni sezon itibariyle diziye veda ediyor. Dizinin 2.sezonu için anlaşmalar ve sözleşmeler devam ederken Erginci ile herhangi bir sözleşme yapılmaması da diziden ayrılacak mı sorularını doğurdu.

Tarih de olduğu gibi dizide de Şelemzar emirinin kızı Tuna Hatundur. Aşk hayatında ise Melik Sencer ile devam ettiren ve dillere destan olan ilişkilerini evlilik ile taçlandırdılar. Hamile olan Tuna Hatun bir kız çocuğu dünyaya getirmek için hazırlar yapar. Fakat obaya düzenlenen saldırı esnasında şehit düşen Tuna Hatun diziye veda eder.

Sevda Erginci Uyanış Büyük Selçuklu’ dan neden ayrıldı?

Yetenekli oyuncu birçok dizi de adını duyurdu. En son yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ise senaryo nedeni ile ayrılmak zorunda kaldı. Herhangi bir istek üzerine olmayan bu ayrılık dizinin ilerisi için gerekliydi. Tuna Hatun karakterine hayat veren Erginci Uyanış Büyük Selçuklu’ya veda etti.


Son Güncelleme: 16.01.2022 05:03
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Anahtar Kelimeler:
DiziTRT1Selçuklu
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