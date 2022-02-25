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Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turanşah'ın hayatı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turanşah karakterine gerçek hayatta Ogün Kaptanoğlu hayat vermektedir.

25 Şubat 2022 Cuma 13:27
Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turanşah'ın hayatı
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan ve tarihin önemli isimlerinden birisi Turanşah’ın hayatı merak edilmektedir. Dizide Turanşah karakterine Ogün Kaptanoğlu hayat vermektedir.

Turanşah kimdir?

1096 yılında dünyaya gelen Turanşah, Kavurd Bey’İn oğludur. Kardeşi Sultanşah’ın ardından tahta çıkan Turanşah, Fars Vilayeti’nden Terken Hatun’la girdiği mücadelede hayatını kaybetmiştir. Kirman’da bulunan Melik Turhanşah Cami’yi inşa ettirmiştir.

Ogün Kaptanoğlu kimdir?

1977 yılının 29 Aralık gününde dünyaya gelen Ogün Kaptaoğlu İzmir’de doğmuştur. Küçük yaşlarda sporla iç içe olan Kaptanoğlu reklam filmlerinde yer almış, modellik yapmıştır. İlk olarak 2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba filminde yer alan Kaptanoğlu sonrasında pek çok dizi ve filmde yer almıştır.

Ogün Kaptanoğlu rol aldığı yapımlar

Hababam Sınıfı Merhaba

Kardan Adamlar

Amerikalılar Karadeni’de

İstiklal Harp Hikayeleri



Son Güncelleme: 25.02.2022 13:27
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Anahtar Kelimeler:
TuranşahUyanışbüyükselçuklu
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