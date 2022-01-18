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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kıpçak Beyi kimdir? Abdül Süsler kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Dizide Kıpçak Beyi karakterini canlandıracak olan Abdül Süsler’in kim olduğu merak edildi. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kıpçak Beyi kimdir? Abdül Süsler kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

18 Ocak 2022 Salı 02:04
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kıpçak Beyi kimdir? Abdül Süsler kimdir?
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TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Sultan Meliktaş’ın hayatının anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kıpçak Beyi karakterini canlandıracak olan Abdül Süsler’in kim olduğu merak edildi. 

Abdül Süsler kimdir?

1981 yılında İstanbul’da doğan Abdül Süsler Beykoz Vakfı Tiyatrosu’nda ilk kez tiyatroya başlayan Abdül Süsler daha sonra Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü okurken Tiyatro Topluluğunda çalışmalara başlamıştır. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitede Tiyatro Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Abdül Süsler eğitimin ardından Müşfik Kenter’in asistanlığını yapmıştır. Çeşitli tiyatro projelerinde rol alan Abdül Süsler birçok televizyon programı, reklam filmi ve belgesellerde yer almıştır. 2008 yılında Ayşe Görür ile evlenen Abdül Süsler’in 2 çocuğu vardır. Kuruluş Osman dizisinde Kalanoz karakterini canlandıran Abdül Süsler Hürkuş: Kanat, Insomnia gibi projelerde rol alan Abdül Süsler şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacaktır. 


Son Güncelleme: 18.01.2022 02:04
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluAbdül SüslerKıpçak Beyi
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