İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Utku Ateş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında?

Ekranların sevilen oyuncularından Utku Ateş kaç yaşında? Aslen nereli? Nerede doğmuştur? Soruları yakışıklı oyuncunun fanları tarafından merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:54
Utku Ateş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında?
Takip Et:

Sevilen oyuncu Utku Ateş kaç yaşında? Aslen nereli? Soruları araştırılıyor.

Utku Ateş kimdir? Aslen nereli? Boyu kaç?

19 Nisan 1990 yılında dünyaya gelen Utku Ateş, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olmuştur. Star TV’nin eski dizisi Çilek Kokusu’nda Barış karakterine hayat vermiştir. Daha öncesinde Kurt Seyit Şura isimli dizide rol almış olan Utku Ateş, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca yönetmen Nezaket Coşkun ve yönetmen Merve Girgin ile Kamera Oyunculuğu Workshoplarında yer almıştır. İngilizce ve Korece bilmektedir.

Basketbol, yüzme ve Latin danslarıyla ilgilenen karizmatik oyuncu ela gözlüdür. Utku Ateş İstanbul’da doğmuştur ancak aslen nereli olduğu bilinmemektedir. 1.89 cm boyunda olup 80 kilodur.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Utku AteşÇilek Kokusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Rüyada yoğurt görmek ne demek? Rüyada yoğurt yemek ne anlama gelir?
Cam Tavanlar dizisi araba ve telefon markaları nelerdir ?
Devlet misafirhaneleri konaklama ve yiyecek ücretleri
Usta Oyuncu Levent Tülek kimdir? Detaylı biyografisi
IMDb puanına göre en iyi 10 Netflix dizisi
Emrah Kaman kimdir, nerede doğmuştur? Emrah Kaman evli mi? Emrah Kaman kaç yaşında?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir?
Oyuncu Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Tolga Ortancıl kimdir? Kısa biyografisi
Nehir Çağla Yaşar kimdir? Nerelidir? Nehir Çağla Yaşar kaç yaşındadır?
Helin Avşar kimdir, nerede doğmuştur? Helin Avşar evli mi? Helin Avşar kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.