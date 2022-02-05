Utku Ateş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında?

Sevilen oyuncu Utku Ateş kaç yaşında? Aslen nereli? Soruları araştırılıyor.

Utku Ateş kimdir? Aslen nereli? Boyu kaç?

19 Nisan 1990 yılında dünyaya gelen Utku Ateş, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olmuştur. Star TV’nin eski dizisi Çilek Kokusu’nda Barış karakterine hayat vermiştir. Daha öncesinde Kurt Seyit Şura isimli dizide rol almış olan Utku Ateş, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca yönetmen Nezaket Coşkun ve yönetmen Merve Girgin ile Kamera Oyunculuğu Workshoplarında yer almıştır. İngilizce ve Korece bilmektedir.

Basketbol, yüzme ve Latin danslarıyla ilgilenen karizmatik oyuncu ela gözlüdür. Utku Ateş İstanbul’da doğmuştur ancak aslen nereli olduğu bilinmemektedir. 1.89 cm boyunda olup 80 kilodur.