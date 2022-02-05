Usta oyuncu Settar Tanrıöğen kimdir?

1962 Denizli doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezundur. Tiyatro sahnelerinin tozunu yutmuş ve çok usta oyunculardan bu işi öğrenmiştir.
Yer aldığı her film, dizi ve reklam dillerden düşmez. Girdiği her rolün hakkını veren, oyunculuk ruhuna işlemiş biridir. Gelen birkaç teklifi prensibine uymadığı için reddettiği de olmuştur.
Bir Demet Tiyatro'da efsane sahneleriyle yer yerinden oynatmış ve ondan sonra film, dizi işlerinde hep aranan yüz olmuştur. En son dijital platformda yer alan Bir Başkadır'da İmam rolüyle karşımıza gelen oyuncu resmen oyunculuğunu konuşturmuştur.
Oynadığı Tiyatro Oyunları;
Filmografi
- Bir Başkadır (2020)
- Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri
- Saklı (2015) - Ali
- Baba Candır (2015-2017) - Salih
- Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı
- Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu
- Nergis Hanım (2014) - Ekrem
- Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan
- İki Kafadar - Chinese Connection (2013)
- Sultan (2012)
- Babam Sağolsun - (2011) - Ali
- Çınar Ağacı - (2010)
- Çoğunluk - (2010)
- Ayrılık - (2010)
- Vavien - (2009) - Cemal
- Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal
- Kolay Gelsin (2008) - Settar
- Nokta (2008)
- Ayda (2007) - Macit
- Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca
- Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi
- Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref
- Polis (2006) - Hayri
- Kader (2006) - Bekir'in babası
- 2 Süper Film Birden (2005) - Hakan
- Takva (2005) - Ali Bey
- Ödünç Hayat (2005) - Nusret
- Yazı Tura (2003) - Zeyyat
- Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir
- Alacakaranlık (2003) - Feyzo
- İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz
- Hızma (2002) - Cabbar Ağa
- Güneş Yanıkları (2000) - Akif
- Şarkıcı (2000)
- İkinci Bahar (1998) - Vakkas Resuloğlu
- Yara (1998)
- Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray
- Çiçek Taksi (1996) - Cabbar
- Eşkıya (1996) - Kız Naci
- Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa
- Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:45