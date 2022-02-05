Usta oyuncu Settar Tanrıöğen kimdir?

1962 Denizli doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezundur. Tiyatro sahnelerinin tozunu yutmuş ve çok usta oyunculardan bu işi öğrenmiştir.

Yer aldığı her film, dizi ve reklam dillerden düşmez. Girdiği her rolün hakkını veren, oyunculuk ruhuna işlemiş biridir. Gelen birkaç teklifi prensibine uymadığı için reddettiği de olmuştur.

Bir Demet Tiyatro'da efsane sahneleriyle yer yerinden oynatmış ve ondan sonra film, dizi işlerinde hep aranan yüz olmuştur. En son dijital platformda yer alan Bir Başkadır'da İmam rolüyle karşımıza gelen oyuncu resmen oyunculuğunu konuşturmuştur.

Ödüllü oyunculuğa sahiptir.

Oynadığı Tiyatro Oyunları;​

Bir Kış Öyküsü

Kocalı Hürmüz

Üç Kurşunluk pera

Filmografi