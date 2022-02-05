Usta Oyuncu Levent Tülek kimdir? Detaylı biyografisi

28 Ağustos 1964 tarihinde hayata gözlerini açan Levent Tülek, 64 yaşındadır. İlköğretimini İzmit ilimizde tamamlayan Tülek’in 4 kardeşi vardır. Babası hükümet tabipliğinde görev almıştır. Lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamlayan Tülek, tiyatro ile burada tanışmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Tülek, İstanbul Üniversitesi’nin de Sosyal Antropoloji bölümünden mezun olmuştur.

Oyunculuğunun yanı sıra; Yazar, yönetmez ve seslendirmen olarak birçok yapımın içinde bulunmuştur.

Şimdiye kadar yer aldığı yapımlar arasında; Arkadaşım Şeytan, O Şimdi Mahkum, Bekle Dedim Gölgeye gibi isimler bulunmaktadır. Deli Deli Olma filmindeki oyunculuğu ile 2010 yılında Sadrı Alışık En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür.

