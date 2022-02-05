İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Ünlü oyuncu Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hakkında bilgiler

Birçok dizi ve filmde kendini gösteren ünlü oyuncu Hakan Altıner izleyiciler tarafından merak edildi. Farklı projelerle kendini gösteren yetenekli oyuncu Hakan Altıner kimdir? Oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:27
Ünlü oyuncu Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hakkında bilgiler
Takip Et:

9 Mayıs 1952 yılında dünyaya gelen oyuncu İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi’nde devam eden oyuncu üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Ayrıca İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu 1974 yıllarında Kenter Tiyatrosu ile televizyon hayatında oyunculuk kariyerine başladı. Birçok dizi ve filmlerde yer alan oyuncu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde yaklaşık 5 sene kadar Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi 2011 senesinde ise Şehir Tiyatroları’ndan emekli olan oyuncu ‘Selana’ dizisinde 'Ekrem' karakteri ile tanınmıştır.


 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hakan AltınerOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
İnternet üzerinde kredi başvurusu nasıl yapılır? İnternet üzerinde kredi başvurusu yapmak güvenli midir?
Özel hastanelerde anjiyo işlemi ne kadardır?
10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi? 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi?
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçileri ne kadar kazanıyor? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşları ve iş ilanları
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Oyuncu Elifcan Ongurlar kimdir? Elifcan Ongurlar nereli, kaç yaşında?
Haluk Piyes kimdir? Nerelidir? Haluk Piyes kaç yaşındadır?
Oyuncu Uğur Polat kimdir? Uğur Polat nereli, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Germaine İkizler kimdir? Germaine İkizler nereli, kaç yaşında? Germaine İkizler kaç puan aldı?
Oyuncu Sultan Ulutaş kimdir? Sultan Ulutaş nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Civan Canova kim? Nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.