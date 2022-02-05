Ünlü oyuncu Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hakkında bilgiler

9 Mayıs 1952 yılında dünyaya gelen oyuncu İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi’nde devam eden oyuncu üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Ayrıca İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu 1974 yıllarında Kenter Tiyatrosu ile televizyon hayatında oyunculuk kariyerine başladı. Birçok dizi ve filmlerde yer alan oyuncu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde yaklaşık 5 sene kadar Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi 2011 senesinde ise Şehir Tiyatroları’ndan emekli olan oyuncu ‘Selana’ dizisinde 'Ekrem' karakteri ile tanınmıştır.

