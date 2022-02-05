Ünlü oyuncu Cem Özer kimdir? Cem Özer hakkında bilgiler

5 Ekim 1959 yılında dünyaya gelen oyuncu, üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Hukuk eğitimini yarıda bırakan oyuncu, yeteneğini fark ettikten sonra çeşitli eğitimler alarak televizyon hayatına giriş yaptı. ‘Laf Lafı Açıyor’ isimli programda sunuculuk yaparak kendini tanıtan oyuncu birçok dizi ve filmde de yer aldı. İlk olarak Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile evlilik yapan oyuncu Cemre ve Osman Nejat isminde iki evladı vardır. Son olarak ‘O hayat benim’ dizisinde rol alan oyuncu aslen Kahramanmaraş Göksun’ludur.

