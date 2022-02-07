Umut Oğuz kimdir? Nerelidir? Umut Oğuz kaç yaşındadır?

Umut Oğuz kimdir?

1977 yılında Ankara’da doğan Umut Oğuz,44 yaşındadır. Ailesi öğretmen olan oyuncu ve tayinlerinin çıkması sebebiyle Oğuz doğduktan sonra İzmir’e taşınmışlardır. Adanalı dizisinde Fiko karakterine hayat veren Oğuz, tanınmaya başlamıştır. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir’de bitirmiştir. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden ayrıca Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. Şu anda Bahtiyar Ölmez dizisinde yer almaktadır.

Yer aldığı projeler

-Güneş Yanıkları

-Ona Bakma Bana Bak

-Sırlar Dünyası

-Yalancı Romantik

-Dedektif Memoli

-Nuri

-Süpertürk

-Koğuş Akademisi

-Dursun Çavuş

-Boynu Bükükler

-Delisin Delisin

-Figüran

-Kariyer

-Adanalı

-Her Şey Mümkün