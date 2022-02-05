İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Ümit Olcay kimdir?

Ünlü oyuncu Ümit Olcay ekranlarda sergilediği oyunculuğuyla gündemde. Yetenekli oyuncu Ümit Olcay’ın hayatına dair bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:04
Ümit Olcay kimdir?
Takip Et:

ATV ekranlarında sergilediği oyunculuğuyla tanıdığımız Ümit Olcay, Akademi İstanbul Sinema Gösteri Sanatları’nda oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmiştir. Hayatını oyunculuğa adamaya karar veren Ümit Olcay doğma büyüme İstanbulludur. 4 Nisan 1975 doğumlu oyuncu 45 yaşındadır. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eve Dönüş’te yer alan oyuncu, Oflaz karakterini canlandırmaktadır.

 

Ümit Olcay’ın yer aldığı filmler ve diziler;

Hababam Sınıfı Herkese Merhabalar – Öğrenci

Bendeyar

Entelköy Efeköy’e Karşı – Enes

Sıdıka, Çifte Bela, Çemberimde Gül Oya – Halil

Yaşanmış Şehir Hikayeleri – Metin

Maçolar

Kavak Yelleri – Mert

Bahar Dalları, Al Yazmalım – Ahmet

Eve Dönüş – Oflaz



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ümit OlcayATVOflazEve Dönüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derya Artemel kimdir ? Kaç yaşında, nereli?
Derya Artemel kimdir ? Kaç yaşında, nereli?
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?
New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Yakışıklı oyuncu Barış Egemen Göçmen kimdir? Nerelidir? Barış Egemen Göçmen nerede yaşıyor?
Yakışıklı oyuncu Barış Egemen Göçmen kimdir? Nerelidir? Barış Egemen Göçmen nerede yaşıyor?

Popüler Haberler

Derya Artemel kimdir ? Kaç yaşında, nereli?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Yakışıklı oyuncu Barış Egemen Göçmen kimdir? Nerelidir? Barış Egemen Göçmen nerede yaşıyor?
Serhat Kılıç kimdir? Nerelidir? Serhat Kılıç kaç yaşındadır?
Yiğit Dikmen kimdir? Kaç yaşındadır? Yiğit Dikmen'in hayatı
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Cahit Kayaoğlu kimdir? Nerelidir? Cahit Kayaoğlu nerede yaşıyor?
E-devlet sisteminden 'SGK Borcu Yoktur' yazısı nasıl alınır ?
Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı diziden uyarlama mı?
Ali Poyrazoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Kırmızı Oda'nın Mitra'sı aslında kim? Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir?
İŞKUR işsizlik maaşı (ödeneği) kimler alabilir? İŞKUR maaşı şartları nelerdir?
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Biğkem Karavus kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.