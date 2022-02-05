Ümit Olcay kimdir?

ATV ekranlarında sergilediği oyunculuğuyla tanıdığımız Ümit Olcay, Akademi İstanbul Sinema Gösteri Sanatları’nda oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmiştir. Hayatını oyunculuğa adamaya karar veren Ümit Olcay doğma büyüme İstanbulludur. 4 Nisan 1975 doğumlu oyuncu 45 yaşındadır. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eve Dönüş’te yer alan oyuncu, Oflaz karakterini canlandırmaktadır.
Ümit Olcay’ın yer aldığı filmler ve diziler;
Hababam Sınıfı Herkese Merhabalar – Öğrenci
Bendeyar
Entelköy Efeköy’e Karşı – Enes
Yaşanmış Şehir Hikayeleri – Metin
Maçolar
Kavak Yelleri – Mert
Bahar Dalları, Al Yazmalım – Ahmet
Eve Dönüş – Oflaz
Son Güncelleme: 05.02.2022 16:04