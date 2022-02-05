Ülkü Duru kimdir? Ülkü Duru görev aldığı yapımlar

Sevilen oyunculardan Ülkü Duru son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Ülkü Duru’nun kim olduğunu araştırırken aynı zamanda Duru’nun görev aldığı yapımları da merak ediyor.

Ülkü Duru kimdir?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ülkü Duru, özellikle Aliye dizisinde ki rolü ile izleyiciler tarafından sevilmiştir. Eşkıya filminde de görev alan Duru Saint Pulchery ve Dame de Sion mezunudur ve aktif İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev almaktadır. İştar Gökseven ile evli olan başarılı oyuncu Hayalet Dayı filminde ki Saadet karakteri ile anılmaktadır.