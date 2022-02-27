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Uğur Ahurcu kimdir? Yönettiği filmler nelerdir?

Reklam ve klip yönetmeni olarak bilinen Uğur Ahurcu, başarılı işlere imza atmıştır. Uğur Ahurcu kaç yaşındadır? Hangi projelerde yer almıştır? Başarılı yönetmen ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

27 Şubat 2022 Pazar 03:05
Uğur Ahurcu kimdir? Yönettiği filmler nelerdir?
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Uğur Ahurcu kaç yaşındadır? Hangi işi yapmaktadır? Uğur Ahurcu’nun biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.

Uğur Ahurcu

İstanbul Beyoğlu’nda doğmuştur. Sinema ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Filmlerde ve dizilerde rol almıştır. Klip ve reklam yönetmenliği de yapmıştır. Kinetix- Neutrogena şirketlerinin dijital medya yönetmen yardımcılığını yapmıştır.

Aktif olarak reklam ve klip yönetmenliği yapmaktadır. Farklı sanatçı ve markalarda çalışmıştır. Klip yönetmenliği de yapmaktadır.



Son Güncelleme: 27.02.2022 03:05
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Uğur AhurcuYönetmen
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