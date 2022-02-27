Uğur Ahurcu kimdir? Yönettiği filmler nelerdir?

Uğur Ahurcu kaç yaşındadır? Hangi işi yapmaktadır? Uğur Ahurcu’nun biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.

Uğur Ahurcu

İstanbul Beyoğlu’nda doğmuştur. Sinema ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Filmlerde ve dizilerde rol almıştır. Klip ve reklam yönetmenliği de yapmıştır. Kinetix- Neutrogena şirketlerinin dijital medya yönetmen yardımcılığını yapmıştır.

Aktif olarak reklam ve klip yönetmenliği yapmaktadır. Farklı sanatçı ve markalarda çalışmıştır. Klip yönetmenliği de yapmaktadır.