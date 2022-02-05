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Türk sinemasının usta ismi Aydan Şener Menajerimi Ara’ya konuk olacak mı?

Bir çok projede yer alan Aydan Şener, bu sefer de sevilen dizi Menajerimi Ara'ya konuk oluyor. Dicle'nin babasının çalıştığı şirkete girerek büyük bir başarı elde etmesini anlatan dizi, senaryosu ve başarılı oyuncuları ile kendini sevdirmeyi başarmıştı. Bu sefer de oyuncu kadrosuna Aydan Şener'i dahil eden dizi, merak edilmeye devam ediyor. Tüm detaylar haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:38
Türk sinemasının usta ismi Aydan Şener Menajerimi Ara’ya konuk olacak mı?
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Aydan Şener Menajerimi Ara dizisine konuk olarak gelecek mi?

Başrollerinde Barış Falay,Canan Ergüder,Fatih Artman,Ahsen Eroğlu,Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı sevilen dizinin kadrosuna beğenilen bir isim daha katılacak. Call My Agent’ten uyarlanan Menajerimi Ara dizisi, dikkatleri üzerine çekmeyi ve sevilmeyi başardı. 

Dicle, kendisini ve annesini terk ederek kendine yeni bir aile kuran babasının çalıştığı yerde işe girmesi ve kısa sürede başarıyı elde etmesi ile olaylar gelişiyor. Ünlülerin dünyasından ziyade menajerlerin dünyasını ana konu edinen dizi, ünlü oyuncuları diziye konuk olarak getirmeye devam ediyor. Yer aldığı projelerde bir hayli sevilen ve kendini kanıtlamış olan oyuncu Aydan Şener, Menajerimi Ara dizisine dahil olacak. Nasıl bir hikaye ile dizide bulunacağı da merak ediliyor. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:38
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Menajerimi AraAydan ŞenerOyuncuDizi
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