Türk sinemasının usta ismi Aydan Şener Menajerimi Ara’ya konuk olacak mı?

Aydan Şener Menajerimi Ara dizisine konuk olarak gelecek mi?
Dicle, kendisini ve annesini terk ederek kendine yeni bir aile kuran babasının çalıştığı yerde işe girmesi ve kısa sürede başarıyı elde etmesi ile olaylar gelişiyor. Ünlülerin dünyasından ziyade menajerlerin dünyasını ana konu edinen dizi, ünlü oyuncuları diziye konuk olarak getirmeye devam ediyor. Yer aldığı projelerde bir hayli sevilen ve kendini kanıtlamış olan oyuncu Aydan Şener, Menajerimi Ara dizisine dahil olacak. Nasıl bir hikaye ile dizide bulunacağı da merak ediliyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:38