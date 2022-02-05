Türk Sinemasının Ayşecik'i, Zeynep Değirmencioğlu kimdir?

Türk Sinemasının akılda kalan sahneleriyle zihnimize yerleşmiş ismi Ayşecik'i canlandıran Zeynep Değirmencioğlu oyunculuğuyla ses getirmiştir.

1954 doğumlu olan usta oyuncu, 67 yaşındadır. Sinema ile 2 yaşında tanışan oyuncunun kabiliyeti büyüdükçe netleşmiştir. Yeteneği halen daha konuşulan başarılı oyuncu sayısız film, dizi ve reklamda rol alarak hayatını sürdürmüştür.

1960 senesinde Ayşecik rolü ile tanınan ve hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, 1975'te dönemin Fenerbahçeli oyuncusu Serkan Acar ile evlenerek, Macera Yolu filminin arkasından sahnelere veda etmiştir. Şu an emlakçılık yapan usta oyuncunun iki çocuğu vardır. 2010 yılında eşi Serkan Acar'a şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açtı.

Sinemaya hasret duymadığını belirlen sanatçı 2012 senesinde adına bir restorant açtı.