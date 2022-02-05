Turgay Kantürk Kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?

Turgay Kantürk kimdir, nerede doğdu?

Turgay Kantürk, 1 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Turgay Kantürk, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Şu an 60 yaşında olan Kantürk, yazarlık yaptı ve şiirler yazdı. Yazarlığı ve şairliğinin yanı sıra birden fazla dizi kadrosunda yer alarak rol oynadı.

Bana Artık Hicran De dizisinde Recai Kutlu karakterine hayat veren Turgay Kantürk yakın tarihte ise Kalbim Yangın Yeri dizi ekibi arasında bulundu ve dizide Şahin karakterine canlandırdı.