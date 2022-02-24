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Tuna Arman kimdir? Nerelidir? Tuna Arman nerede oturuyor?

Tuna Arman kimdir, nerede doğdu, Tuna Arman nerede yaşıyor, Tuna Arman'ın evi nerede, Tuna Arman kaç yaşında? Tuna Arman'ın öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları ve daha fazlasını sizler için bir araya topladık...

24 Şubat 2022 Perşembe 10:06
Tuna Arman kimdir? Nerelidir? Tuna Arman nerede oturuyor?
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Tuna Arman kimdir, nerede doğdu?

Tuna Arman, 22 Mart 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şu an 52 yaşında olan Tuna Arman, tiyatro ve dizi oyunculuğunun yanı sıra televizyon sunuculuğu ile isim yaptı. Tuna Arman ilk defa 1980 yılında AÇOK adlı grup ile tiyatro hayatına giriş yaptı.

 

TES Şan Tiyatro kursunda eğitim gören Arman, sonrasında ise 1984 yılında İstanbul Belediye Tiyatrosu'nda devam etti. 1985 yılında ilk tiyatro tecrübesini Devlet Tiyatrosu Kızılderililer isimli oyun ile edindi.

 

Çorap Söküğü, Derman, Hepsi1, Avrupa Yakası, Tatlı Hayat, Evimiz Olacak Mı?,  Çiçek Taksi, Cümbüş Sokak, Bizim Mahalle, Altınkuş Musiki Cemiyeti, Uzak Kentin İnsanları (Köprü), Mavi Mavi, Uzak Kentin İnsanları ve Yalan Dünya gibi projelerde yer alan Tuna Arman, son olarak Show TV kanalında yayınlanan Tutar Mı Tutar isimli dizide Kuaför Selen karakterine hayat verdi.



Son Güncelleme: 24.02.2022 10:06
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