Tuna Arman kimdir? Nerelidir? Tuna Arman nerede oturuyor?

Tuna Arman kimdir, nerede doğdu?
Tuna Arman, 22 Mart 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şu an 52 yaşında olan Tuna Arman, tiyatro ve dizi oyunculuğunun yanı sıra televizyon sunuculuğu ile isim yaptı. Tuna Arman ilk defa 1980 yılında AÇOK adlı grup ile tiyatro hayatına giriş yaptı.
Çorap Söküğü, Derman, Hepsi1, Avrupa Yakası, Tatlı Hayat, Evimiz Olacak Mı?, Çiçek Taksi, Cümbüş Sokak, Bizim Mahalle, Altınkuş Musiki Cemiyeti, Uzak Kentin İnsanları (Köprü), Mavi Mavi, Uzak Kentin İnsanları ve Yalan Dünya gibi projelerde yer alan Tuna Arman, son olarak Show TV kanalında yayınlanan Tutar Mı Tutar isimli dizide Kuaför Selen karakterine hayat verdi.
Son Güncelleme: 24.02.2022 10:06