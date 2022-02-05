Tülay Bursa kimdir, kaç yaşındadır? Tülay Bursa ile ilgili bilgiler

1 Ocak 1958 tarihinde hayata gözlerini açan, 63 yaşındadır. Çocukluğundan itibaren tiyatroya meraklı olan Tülay Bursa, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro mezunudur. Buradan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne giren Tülay Bursa, birçok tiyatro yapımında yer almıştır. Tiyatro oyunlarının yanı sıra dizi ve filmlerde de yer almaya başlayan Tülay Bursa, son olarak Baba Candır dizisinde yer almıştır.

Sayısız tiyatro oyununun yanı sıra, Ihlamurlar Altında, Erkekler Ağlamaz, Asi, Sırat, Musallat 2, Umutsuz Ev Kadınları, Aramızda Kalsın gibi dizi ve filmlerde yer alan oyuncu, uzun bir süredir ekranlarda yer almamaktadır.