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Tuğrul Tülek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tuğrul Tülek, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tuğrul Tülek kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:47
Tuğrul Tülek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Tuğrul Tülek gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tuğrul Tülek, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tuğrul Tülek kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Tuğrul Tülek Biyografisi

26 Eylül 1976 yılında Bursa’da doğan başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, şu an 44 yaşını geçirmektedir. Tuğrul Tülek, Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. şimdiye kadar sürekli olarak tiyatro ile ilgilendi. 2012 yılında yayınlanan Keşanlı Ali Destanı adlı dizide Sipsi Selim adlı karaktere hayat verdi. Star TV ekranlarında çok yakında yayınlanacak olan  Hatırla Gönül adlı dizide oynayacak. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Tuğrul TülekHatırla Gönül
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