Tuğrul Tülek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Tuğrul Tülek Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tuğrul Tülek, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tuğrul Tülek kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

26 Eylül 1976 yılında Bursa’da doğan başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, şu an 44 yaşını geçirmektedir. Tuğrul Tülek, Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. şimdiye kadar sürekli olarak tiyatro ile ilgilendi. 2012 yılında yayınlanan Keşanlı Ali Destanı adlı dizide Sipsi Selim adlı karaktere hayat verdi. Star TV ekranlarında çok yakında yayınlanacak olan Hatırla Gönül adlı dizide oynayacak. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz.