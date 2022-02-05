Tuğrul Tülek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Tuğrul Tülek Biyografisi
26 Eylül 1976 yılında Bursa’da doğan başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, şu an 44 yaşını geçirmektedir. Tuğrul Tülek, Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. şimdiye kadar sürekli olarak tiyatro ile ilgilendi. 2012 yılında yayınlanan Keşanlı Ali Destanı adlı dizide Sipsi Selim adlı karaktere hayat verdi. Star TV ekranlarında çok yakında yayınlanacak olan Hatırla Gönül adlı dizide oynayacak. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47