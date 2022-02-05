Tuğçe Karaoğlan kimdir? Tuğçe Karaoğlan hakkında bilgiler

Oyunculuğun yanı sıra müzik ile de ilgilenen Tuğe Karaoğlan’ın yaşamı merak edilmektedir. Karaoğlan’ın rol aldığı dizilerin yanı sıra 7 Şekspir Müzikali’nde şarkıları da bulunmaktadır.
Tuğçe Karaoğlan kimdir?
Ocak 1983 yılında İzmir’de dünyaya gelen Tuğçe Karaoğlan, üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumuştur. Klanet ve şan eğitimleri de bulunan Tuğçe Karaoğlan pek çok yapımda rol almıştır. Bu yapımlar arasında Issız Adam, Fabrika Kızı gibi projeler yer almaktadır.
Tuğçe Karaoğlan rol aldığı yapımlar
Issız Adam
Fabrika Kızı
İstanbul Çocukları
Anneler ve Kızları
Kara Yılan
Osmanlı’da Derin Devlet
Değiştir Bakalım
Bahtiyar Bahtıkara
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:55