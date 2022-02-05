Tuğçe Karaoğlan kimdir? Tuğçe Karaoğlan hakkında bilgiler

Oyunculuğun yanı sıra müzik ile de ilgilenen Tuğe Karaoğlan’ın yaşamı merak edilmektedir. Karaoğlan’ın rol aldığı dizilerin yanı sıra 7 Şekspir Müzikali’nde şarkıları da bulunmaktadır.

Tuğçe Karaoğlan kimdir?

Ocak 1983 yılında İzmir’de dünyaya gelen Tuğçe Karaoğlan, üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumuştur. Klanet ve şan eğitimleri de bulunan Tuğçe Karaoğlan pek çok yapımda rol almıştır. Bu yapımlar arasında Issız Adam, Fabrika Kızı gibi projeler yer almaktadır.

Tuğçe Karaoğlan rol aldığı yapımlar

Issız Adam

Fabrika Kızı

Issız Adam

İstanbul Çocukları

Anneler ve Kızları

Kara Yılan

Osmanlı’da Derin Devlet

Değiştir Bakalım

Bahtiyar Bahtıkara