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TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?

Merak edilen ünlülerden biri de bir dönem adını duyurmuş olan Özlem Savaş'dır. Bu haberimizde Özlem Savaş ile alakalı detaylara yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:09
TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
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15 Ekim 1990 yılında İstanbul’un Emirgan ilçesinde doğan Özlem Savaş, lise eğitimini Avusturya Kız Lisesi’nde yarım bırakarak İsviçre’de devam etmiştir. Ardından Türkiye’ye dönen Svaş, Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olmuştur. Özlem Savaş matematik dalında TÜBİTAK ödülü almıştır. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamış ve 2009 yılında Londra’ya gitmiştir. Orada ise NLP eğitimi almıştır.

Bir zamanlar Anavutköy’de balık restaurantı işleten Savaş, 2004 yılında Kamil Cengiz ile evlenmiş ve 1 ay sonra boşanmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:09
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Anahtar Kelimeler:
ÖzlemSavaşKimdirünlü
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