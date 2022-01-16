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TRT’den Yeni Kanal Bugün Ekranlarda

Televizyon ekranlarının popüler kanalı olan TRT’den haber geldi. Gündem de yeni kanalın kurulacağı bulunurken bu TRT’den duyuruldu. Bugün izlenme hayatına geçilen kanal hakkında meraklar arttı. İçerik ve konusu hakkında sorular artmaya devam ediyor. İşte yeni kanal hakkında detaylar haberimizde

16 Ocak 2022 Pazar 09:18
TRT’den Yeni Kanal Bugün Ekranlarda
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TRT bünyesinde bulunan kanallar başarısı ile yoğun ilgi görüyor. Her dalda kurulan bu kanallar bir yenisi daha eklendi. Gündeme gelen yeni kanal hakkında merak edilenlere cevap bulunmadı. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan kanal bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile saat 14.00’te tanıtım yapılacaktır. Çok sorulan sorulardan olan logo, ismi içeriği hakkında konulara açıklık getirilecektir. Yapılacak olan tanıtıma tanınmış isimler de yer alacaktır. Merakla beklenen kanalın izleyicilerle bulaşması hakkında açıklamalar da 14.00'da ekranlarda olacaktır.


Son Güncelleme: 16.01.2022 09:18
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanalTelevizyonTRT
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