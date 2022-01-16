TRT’den Yeni Kanal Bugün Ekranlarda

bünyesinde bulunanlar başarısı ile yoğun ilgi görüyor. Her dalda kurulan bu kanallar bir yenisi daha eklendi. Gündeme gelen yeni kanal hakkında merak edilenlere cevap bulunmadı. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan kanal bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile saat 14.00’te tanıtım yapılacaktır. Çok sorulan sorulardan olan logo, ismi içeriği hakkında konulara açıklık getirilecektir. Yapılacak olan tanıtıma tanınmış isimler de yer alacaktır. Merakla beklenen kanalın izleyicilerle bulaşması hakkında açıklamalar da 14.00'da ekranlarda olacaktır.