TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri

Gönül Dağı Oyuncuları son zamanlarda dizi takipçileri tarafından oldukça merak edilenler arasına girmeyi başardı. 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarda yer almaya başlayan dizinin oyuncu ve karakter bilgilerini sizler için hazırladık

Gönül dağı dizisi oyuncuları hakkında bilgi vermeden önce oyuncu kadrosu hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Ardından tüm oyuncular tek tek tanıtılmıştır.

Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Berk Atan – (Taner)

Gülsim Ali – (Dilek)

Ecem Özkaya – (Zahide)

Ferdi Sancar – (Sefer)

Ali Düşenkalkar – (Muammer)

Ramiz Mullamusa – (Aziz)

Erdal Cindoruk – (Hüseyin)

Gülhan Tekin – (Günşıl)

Feyza Işık – (Döndü)

Ege Aydan – (Münir Başkan)

Hazal Çağlar – (Asuman)

Eser Eyüboğlu – (Selami)

Cihat Süvarioğlu – (Ramazan)

Semih Ertürk – (Veysel)

Nazlı Pınar Kaya – (Cemile)

Şebnem Dilligil – (Halime)

Yavuz Sepetçi – (Ciritci Abdullah)

Nuri Gökaşan – (Musa)

Hüseyin Sevimli – (Kahveci Rıfat)

Çiğdem Aygün – (Keriman)

Zümre Meğreli – (Hemşire Elif)

Ulviye Karaca – (Gülsüm Öğretmen)

Ruhi Sarı – (Fikret)

Onur Gökmen – (Artist Ahmet)

Şükrü Veysel Alankaya – (Günay)

Cemre Melis Çınar – (Fadime)

Ergun Kuyucu – (Dilek’in Babası)

Gönül Dağı Oyuncuları

17 Ekim tarihinde ekranlarda yer almaya başlayan dizinin oyuncularını bu yazı içeresinde bulabilirsiniz. İşte Gönül Dağı Oyuncuları ve karakterleri…

Gönül Dağı Taner

Gönül Dağı Taner karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Berk Atan, modellik geçmişi olan oyunculardan biridir. Başarılı oyuncu Eylül 1991 Bonova/İzmir de doğmuştur. Atan 2008 senesinde Sıdıka Rodop lisesinden mezun olmuştur.

2011 senesinde güzellik yarışmasında gelecek vaad eden erkek manken olarak seçilmiştir. 2012’de de Best Model Of Turkey de en iyi erkek manken olmuştur.

Gönül Dağı Dilek

Gönül dağı dizisinde Taner’in sevgilisi Dilek karaktrini canlandıran oyuncu Gülsim Ali. People Talent Management cast ajansı ile çalışmaktadır.

1993’te dünyaya gelen oyuncu, Bulgaristan doğumludur. Ailesi Balkanlarda yaşayan Gülsim Ali, Bulgaristan’da düzenlenen güzellik yarışmasında derece sahibi olmuştur.

Gönül Dağı Veysel

Gönül Dağı Veysel karakterini canlandıran oyuncu Semih Ertürk’dür.

“Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisinde Said karakteriyle seyirciden tam not alan genç oyuncu Oktay Kaynarca’nın yer aldığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Taner karakterini canlandırmıştır.

Gönül Dağı Cemile

Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı Cemile karakterine hayat veren oyuncudur. Fox TV ekranlarında Kutsi’nin boş rollerinde olduğu Kalbimdeki Deniz dizisindeki Figen karakteri ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır.

İlk kez kamera karşısına 2015’te Selam: Bahara Yolculuk filminde ile gelmiştir.

Gönül Dağı Ramazan

Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı Ramazan karakterini canlandırmaktadır. Dizide en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Ramazan karakteri “Ne bakıyon dayı” ve “Seni köpek seni” sözleri ile şimdiden popüler oldu.

Son olarak “The Protector (Hakan Muhafız)” dizisinde Yasin karakterini canlandırmıştır.

Gönül Dağı Asuman

Hazal Çağlar Gönül Dağı Asuman karakterine hayat veren oyuncudur. Hazal Çağlar, sosyal medya fenomeni olduktan sonra oyunculuğa yönelmiştir. Hasan Güngör Management oyuncudur.

9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğan güzel oyuncu 170 cm boyunda ve 56 kg ağırlığındadır. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezun olmuştur.

Gönül Dağı Sefer

Ferdi Sancar Gönül Dağı Sefer karakterine hayat veren oyuncudur. En son Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan “Leke” dizisinde Meto karakterini canlandırmıştır.

1980’te İstanbul’da doğan Ferdi Sancar, Hakan Yılmaz gibi komedi filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bir isim olmasına rağmen dizide acıklı sahnelerin de başarıyla üstesinden gelmiştir.

Gönül Dağı Zahide

Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren oyuncudur. Eşi de kendisi gibi oyuncu olan Ecem Özkaya’nın eşinin adı Mustafa Üstündağ’dır. Kurtlar Vadisi dizisinde Muro karakteri ile tanınmaya başlamıştır.

Son olarak 2019’da Her yerde sen dizisinde rol alan Ecem Özkaya ilk kez kamera karşısına 2017 senesinde Havalimanı filminde İdil karakteri ile geçmiştir.

Gönül Dağı Selami

Eser Eyüpboğlu Gönül Dağı Selami karakterine hayat veren oyuncudur. Hem şarkıcı hem de oyuncu olan Eser Eyüpoğlu dizide söylediği türkülerle dikkatleri üzerine toplamıştır.

Eser Eyüboğlu 1984’te Bursa’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimi almıştır.

Gönül Dağı Keriman

Köprü film imzalı olan ve TRT 1’de yayınlanan dizide Keriman karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Çiğdem Aygün’dür.

1987’de Şanlıurfa’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin

Ramazan’ın babası Ağıtçı Hüseyin karakteriyle izlediğimiz oyuncu Erdal Cindoruk’tur. En son oynadığı “Güvercin” dizisinde Gaffur karakterini canlandırmıştır.

Erdal Cindoruk Mayıs 1965’te Adana’da dünyaya gelen usta oyuncu Boğa burcudur.

Gönül Dağı Düğüncü Muammer

Ağıtçı Hüseyin’in abisi Düğüncü Muammer karakterine oyuncu Ali Düşenkalkar’dır.

Ocak 1961’de Kıbrıs’da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır.

Gönül Dağı Ciritçi Abdullah

Düğüncü Muammer ile Ağıtçı Hüseyin’in babası Ciritçi Abdullah karakterine hayat veren oyuncu Yavuz Sepetçi’dir.En son “Vuslat” dizisinde rol almıştır.

Temmuz 1958’de Kayseri’de doğan oyuncu aslan burcudur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Gönül Dağı Dişçi Musa

Fadime ile Cemile’nin babası köyün dişçi Musa karakteri ile kamera karşısında geçen oyuncu Nuri Gökaşan’dır. Son olarak “Yeşil Deniz” dizisinde Topal Kamil rolünü canlandırmıştır.

20 Haziran 1950’de Ankara’da doğan oyuncu, seslendirme yapmakta, yazar, yönetmen yönüyle de bilinmektedir.

Gönül Dağı Belediye Başkanı Celal

Asuman’ın babası beldenin de belediye başkanı karakteri ile kamera karşısında geçen oyuncu Ege Aydan’dır. En son olarak “Keşke Hiç Büyümeseydik” dizisinde başrolde yer almıştır.

15 Haziran 1958’de Ankara’da dünyaya gelen usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Gönül Dağı Serdar

Dilek’in eski sevgilisi Serdar karakterine hayat veren oyuncu Utku Ateş’dir.En son “Erkenci Kuş” dizisinde Yiğit rolünü canlandırmıştır.

1990 senesinde İstanbul’da doğmuştur. 31 yaşında olan oyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Radyo ve Televizyon Bölümü’nde eğitimi almıştır.

Gönül Dağı Elif Hemşire

Zümre Meğreli Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire karakterine hayat veren oyuncudur. 1998 senesinde Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez bu dizi ile kamera karşısına geçmiştir.

Gönül Dağı Zeynep

Elif Hemşirenin kardeşi Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Güliz Aybay’dır. Dizide hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan oyuncu, en son “Eflin” adlı kısa filmde rol almıştır.

Gönül Dağı Döndü

Düğüncü Muammer’in eşi Veysel’in annesi Döndü karakterine hayat veren oyuncu Feyza Işık’dır.

En son “Benim Tatlı Yalanım” adlı dizide rol alan oyuncu 1975’te Almanya’da dünyaya gelmiştir. Selçuk Kaya Management oyuncusudur.

Gönül Dağı Fadime

Dişçi Musa’nın kızı aynı zamanda Cemile’nin ablası Fadime kararakterini canlandıran oyuncu Cemre Melis Çınar’dır.

13 Mayıs 1991’de Ankara’da doğmuştur. Act Management oyuncusu olan güzel oyuncu, Marmara Üniversitesi Televizyon Bölümü mezunudur. Son olarak Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında her gün yayınlanan Yarlı Kuşlar dizisinde Elif rolünü canlandırmıştır.

Gönül Dağı Fikret

Zahide’nin eski eşi Erkan’ın babası Fikret karakterine canlandıran Ruhi Sarı’dır. Son olarak “Kırmızı Oda” dizisinde Selvi’nin babası olarka ekranlarda yer alan Ruhi Sarı 1972 doğumlu ve Trabzon’da doğmuştur.

1,71 cm boyunda, 62 kg ağırlığında olan oyuncu, Konya Selçuk Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Gönül Dağı Selami’nin Menajeri

Selami ile Keriman’ın menajeri olan ve Faruk Müziğin sahibi rolünde kamera karşısında geçen oyuncu Umut Açabuğa’dır.

Umut Açabuğa; 1977’de İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuk üzerine Anadolu Üniversitesi Devlet konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirmiştir.

Gönül Dağı Seyfettin

Belediye başkan Celal’in hem yardımcısı hem de şoförü Seyfettin rolünde kamera karşısında geçen oyuncu Sercan İnceer’dir.

Müjdat gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden 2016’da mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm mezunu olan oyuncu, mezuniyet sorasında oyunculuk eğitimi almıştır.

Gönül Dağı Mucit Çocuk Aziz

Annesi için mucitliğe merak salan Aziz karakterine hayat veren oyuncu Ramiz Mullamusa. Ramiz; 1998 Hatay doğumludur.

İstanbul’da yaşayan Ramiz Mullamusa 1,68 boyunda 50 kilo ağırlığındadır. İlk kez kamera karşısında ATV ekranlarında gündüz kuşağında yer alan Beni Bırakma dizisi ile geçmiştir.

Gönül Dağı Çaycı Rıfa

Mahallenin çaycı olan lakabı kellerin Rıfat karakterine hayat veren oyuncu Hüseyin Sevimli’dir. “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi” dizisinde Suat Bağcı karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

1987’de İstanbul’da doğan oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. “Baba Candır” dizisinde Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

Gönül Dağı Erkan

Zahide ile Fikret’in en büyük oğlu Erkan rolünü canlandıran oyuncu Samet Arda Mercan’dır.

Menajeri Melih Değirmeci’dir. 11 yaşında olan Samet Arda Mercan’ın ilk rol aldığı dizisi Gönül Dağı dizisidir. “Anneler Günü Sosyal Medya” reklam filminde de yer almıştır.

Gönül Dağı Dilek’in Babası Ali

Gülsüm öğretmenin eşi ayrıca Dilek’in babası rolü ile ekranlarda olan oyuncu Ergun Kuyucu’dur. Son olarak “Arıza” dizisinde Sabri karakterini canlandırmıştır.

Ergun Kuyucu; Haziran 1969’da Sivas’da dünyaya gelmiştir. İlk defa kamera karşısına ise 2002 senesinde özel bir kanalda bölüm oyuncusu olarak Çetin karakteri ile geçmiştir.

Gönül Dağı Gülsüm Öğretmen

Dilek’in annesi olan mahallenin emekli öğretmeni karakteri ile kadroda yer alan oyuncu Ulviye Karaca’dır.

1968’de Başkent Ankara’da doğan başarılı oyuncu şu an 52 yaşındadır. Balık burcu olan Ulviye, “Beni Affet” dizisi ile tanınmıştır.

Gönül Dağı Serdar’ın Babası

Dilek’in eski sevgilisi Elif hemşirenin ise yeni sevgilisi olan Serdar’ın babası rolünde kamera karşısına geçen oyuncu Halil Balkanlar’dır.

1965’te Eskişehir’de doğan usta isim Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Filiz Çelik Menajerlik oyuncusudur.

Gönül Dağı Yaşar

Elif hemşire ile evlenmek isteyen ancak Elif’in gözü Taner’den başkasını görmediği için Elif ile arası bozulan Yaşar karakterine hayat veren oyuncu Faruk Karagül’dür. (Faruk karakteri diziden ayrılmıştır.)

Gönül Dağı dizisi Yaşar kim - Elif'in Nişanlısı

Son olarak 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü kamu spotu çekimlerinde yer alan Karagül, tiyatro sahnelerinde kendisini geliştirmiştir.

Gönül Dağı Günay (Defineci)

Dizide Defineci Günay olarak beldeye gelen ve düğüncü Muammer ile Ağıtçı Hüseyin’i kandırmak istese de başaramayan defineci Günay karakterine hayat veren oyuncu Şükrü Veysel Alankaya’dır. (Dizide Jandarma tarafında yakalandığı için Günay rolü rolünü tamamlamıştır.)

Gönül Dağı dizisi Günay - define arayan kişi - (Şükrü Veysel Alankaya)

Lisans mezunun olan Şükrü 2014 senesinde “Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur.