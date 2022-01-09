TRT 1 ekranlarında yeni dizi! Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem oyuncuları kimlerdir ?

Mahrem dizisi konusu ve oyuncuları
TRT 1 ekranlarına yeni sezonda iddialı bir proje gelmeye hazırlanmaktadır. TRT 1’ de yayınlanan diziler reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarmış ve izleyicilerin takdirini yapan projelerle karşımıza çıkmaktadır. Yine böyle bir proje izleyicilerin karşısına çıkacak.
Kod adı Mahrem olarak bilinen dizi yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı konuşulmaktadır.
Mahrem dizisi konusu nedir?
Mahrem dizisi oyuncuları
Melih Özkaya
1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Profesyonel voleybol oyuncusudur. 15 yıldır voleybol oynamaktadır. 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak adımını atmıştır. Yer Gök Aşk dizisinde ilk kez rol almıştır. Daha sonra Kanal 7 ekranlarına gelen Yemin dizisinde rol almıştır.
Dizi için oyuncularla görüşmelere devam edilmektedir. Yeni bilgi geldikçe haberimizde bulabilirsiniz.