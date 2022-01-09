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TRT 1 ekranlarında yeni dizi! Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem oyuncuları kimlerdir ?

TRT 1 ekranlarında birbirinden başarılı projeler ekrana gelmektedir. Bunlardan biri de yeni sezonda ekranlarda olacağı bilgisi ile gündeme gelen Mahrem dizisi. Konusu ile oldukça dikkatleri üzerine çeken Mahrem dizisi şimdiden merak uyandırmayı başardı. Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem dizisi oyuncuları kimlerdir? Merak ettiğinizi soruların cevapları haberimizde. İşte tüm detaylar...

09 Ocak 2022 Pazar 19:26
TRT 1 ekranlarında yeni dizi! Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem oyuncuları kimlerdir ?
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Mahrem dizisi konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarına yeni sezonda iddialı bir proje gelmeye hazırlanmaktadır. TRT 1’ de yayınlanan diziler reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarmış ve izleyicilerin takdirini yapan projelerle karşımıza çıkmaktadır. Yine böyle bir proje izleyicilerin karşısına çıkacak. 

Kod adı Mahrem olarak bilinen dizi yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı konuşulmaktadır. 

Mahrem dizisi konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisine benzer bir proje olacağı bilgiler arasında yer almaktadır. Tek farkı askeri konular işlenecektir. İzleyicilerin dikkatini çekeceği şimdiden merak konusu oldu.

Mahrem dizisi oyuncuları

Melih Özkaya

1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Profesyonel voleybol oyuncusudur. 15 yıldır voleybol oynamaktadır. 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak adımını atmıştır. Yer Gök Aşk dizisinde ilk kez rol almıştır. Daha sonra Kanal 7 ekranlarına gelen Yemin dizisinde rol almıştır. 

Dizi için oyuncularla görüşmelere devam edilmektedir. Yeni bilgi geldikçe haberimizde bulabilirsiniz. 


Son Güncelleme: 09.01.2022 19:26
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Mahrem DizisiTrt 1Mahrem Dizisi OyuncularıDizi
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