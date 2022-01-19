Trial by Fire film konusu nedir? Trial by Fire oyuncu kadrosu

Salgın nedeniyle evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde sinema, dizi ve belgesellerin izlenme oranları da bir hayli artmaya başladı. Daha önceleri yayınlanan sinema filmleri tekrar gündeme geldi ve izleyici fimler hakkında bilgi edinmeye başladı. Bugün sizlere Trial by Fiire filmin incelemesini yapacağız. İşte detaylar.

Beş kişilik ailenin zorlu hayat mücadelesini anlatan Trial by Fire sinema filmi evdeki şahıs sayısının çoğalmasıyla beraber git gide geçinmek daha zor bir hal alır. Fakat geçim sıkıntısı evdeki kişi sayısının artmasından dolayı değildir. Todd çalışmayarak evine para getirmemektedir. Zamanını hovardalıkla serserilikle geçiren Todd bütün yük karısının üzerine düşer. Hem çocuklarla ilgilenen Stacy hemde evin gelirini artırmaya çalışır.

Film 2018 senesi yapımı olmasına rağmen sahneler 1991 yılında geçmektedir. Dramatik bir sahneyle başlayan film yangın içerisinde ev sahnesi baya etkileyicidir. Todd ateşler içinde olan evden kaçarak kurtulur ama evde kalan çocuk ve kadını kurtarmayı başaramaz. Polis onlara ev yangının bilerek ve başkaları tarafından bilinçli olarak çıkartıldığı kendilerine söylenir. Todd ve Stacy bu durum karşısında adeta şoke olurlar ve yaşamlar daha çekilmez hale gelir. İşin ilginç yanı ise dedektiflerin ortaya çıkardığı bir durumla daha da karma karışık hal alır. Yangın Todd tarafından çıkartıldğını söylenir. Bu durum üzerine tutuklanarak cezaevine göderilen Todd çocuklarını öldürmek suçundan idam cezasına çaptırılır.

Film ilk yarısı Todd üzerinde yürür ve bu arada devreye başarılı yönetmen Edward Zwick girer film bir anda değişik mecraya akar. Birkaç dokunuşla film adeta bir karakter tanımlamasına girer. Geçim derdi yaşayan bir çekirdek ailenin baba karakterinin nasıl olup olmayacağını çözümlemeye başlar. Todd'un yangın olayında kendini bir şekilde kurtardığını anda çocuklarını kurtarmak yerine arabasının yanına gider ve arabasını yangından kurtarır. Todd aynı zamanda alkolik ve karısını da aldatmaktadır.

Filmin diğer yarısına geçildiğinde ise film sekiz yıl ileri sarar ve dava devam eder ve herhangi bir gelişme yaşanmaz. Ama idam günü de iyice yaklaşmaktadır. Todd her zaman kendisinin suçsuz olduğunu haykırması bir işe yaramaz ve kendisini kimseler dinlemez. Ancak Elizabeth Gilbert isimli oyun yazarının ilgisi ile dava farklı bir noktaya evrilir. Gilbert, davanın tüm detaylarıyla işlenmediğini ve Todd’un suçsuz olabileceğini iddia etmesiyle hüzünlü fakat akıcı sahneler belirmeye başlar.

Ateşle İmtihan oyuncu kadrosu

Jack O’Connell – Todd

Laura Den – Elizabeth

Emily Meade – Stacy

Chris Coy – Daniels

McKinley Belcher III – Ponchai

Darren Pettie – Horton

Jade Pettyjohn – Julie