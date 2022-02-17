Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?

Tolga Güleç kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yılında doğmuştur? Soruları merakla tıklanmaya başladı.

Tolga Güleç kimdir? Kaç yaşındadır

20 Eylül 1981 Hatay İskenderun doğumludur.2012 yılında başarılı oyuncu Yeliz Şar ile evlenmiş ancak evlilikleri 2017 yılında sonlanmıştır.

Tolga Güleç, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Burada eğitimini tamamlamadan 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nı tamamlamış ve mezun olmuştur.

TV ekranlarında popüler olan birçok dizide oynamıştır. Hele ki, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Gece Gündüz, Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar ve Son Çıkış dizilerinde başarılı rolleri çok iyi bir şekilde canlandırmıştır.

Günümüzde ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Gökhan rolüne hayat vermektedir.