İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?

Ekranların sevilen ismi Tolga Güleç kimdir, aslen nerelidir, kaç yılında doğmuştur? Soruları fanları tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

17 Şubat 2022 Perşembe 05:19
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Takip Et:

Tolga Güleç kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yılında doğmuştur? Soruları merakla tıklanmaya başladı.

Tolga Güleç kimdir? Kaç yaşındadır

20 Eylül 1981 Hatay İskenderun doğumludur.2012 yılında başarılı oyuncu Yeliz Şar ile evlenmiş ancak evlilikleri 2017 yılında sonlanmıştır.

Tolga Güleç, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Burada eğitimini tamamlamadan 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nı tamamlamış ve mezun olmuştur.

TV ekranlarında popüler olan birçok dizide oynamıştır. Hele ki, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Gece Gündüz, Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar ve Son Çıkış dizilerinde başarılı rolleri çok iyi bir şekilde canlandırmıştır.

Günümüzde ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Gökhan rolüne hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 17.02.2022 05:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tolga GüleçTolga Güleç Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?
Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
Yaşar Üniversitesi çağrı merkezi iletişim telefon numarası nedir ?
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 17 Şubat 2022 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Şubat 2022 Perşembe
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
İşçi kaç gün istirahat raporu alabilir?
Küçük Felaket adlı filmin konusu ve film hakkındaki yorumlar nelerdir?
Dağhan Külegeç kimdir?
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Dilhan Aras kimdir? Dilhan Aras hakkında bilgiler
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?
TJK 16 Şubat 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.