Tiyatronun mihenk taşı Yıldız Kenter kimdir?

Türk tiyatrosunun en özel isimlerindendir. 1928 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Devlet sanatçısı ve UNICEF İyi Niyet Elçisidir.

Türkiye'de medeniyet ve çağdaşlığın simgesi olan Kenter, Türk tiyarosunun en kıymetli simalarından biridir.

Annesi İngiliz asıllı, babası diplomattır. Ankara Devlet Konservatuvar Yüksek Bölümünü başarıları sayesinde sınıf atlayarak bitirmiştir. Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır. Ardından mezun olduğu yere hoca olarak görevlendirilmiştir.

Türk tiyatrosunun yüz akı olarak hayranları tarafından adlandırılmıştır.

Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile tiyatro kurmuştur. Birçok ödülü vardır. Sinema, tiyatro, dizi ve reklam gibi alanlarda yer almıştır. 37 yıl sahne hocalığı yapmıştır. 2019'da 91 yaşında hayata gözlerini tiyatro sahnesinden yolculanarak kapamıştır. Sevenleri, ölümünü bir Yıldız kaydı diye nitelendirmiştir.

Emeği üzerinde olan nica sanatçı, oyuncu bu camiaya kazandırmıştır. Tek kişilik sahne performanslarında bile koca sahneye yetecek kadar yeteneğe sahip olmasıyla anılır.