İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Tiyatronun mihenk taşı Yıldız Kenter kimdir?

Türk tiyatrosunun mihenk taşı olan Yıldız Kenter, her zaman ekollüğüyle ön plandadır. Tiyatrocu olmak isteyen gençlerin örnek aldığı yegane isimlerden biridir. Hayranları tarafından Cumhuriyet kadını olarak nitelendirilen Kenter, 2019 yılında hayata gözlerini yummuştur. Yıldız Kenter kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

03 Mart 2022 Perşembe 13:15
Tiyatronun mihenk taşı Yıldız Kenter kimdir?
Takip Et:

Türk tiyatrosunun en özel isimlerindendir. 1928 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Devlet sanatçısı ve UNICEF İyi Niyet Elçisidir.

Türkiye'de medeniyet ve çağdaşlığın simgesi olan Kenter, Türk tiyarosunun en kıymetli simalarından biridir. 

Annesi İngiliz asıllı, babası diplomattır. Ankara Devlet Konservatuvar Yüksek Bölümünü başarıları sayesinde sınıf atlayarak bitirmiştir. Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır. Ardından mezun olduğu yere hoca olarak görevlendirilmiştir. 

Türk tiyatrosunun yüz akı olarak hayranları tarafından adlandırılmıştır. 

Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile tiyatro kurmuştur. Birçok ödülü vardır. Sinema, tiyatro, dizi ve reklam gibi alanlarda yer almıştır. 37 yıl sahne hocalığı yapmıştır. 2019'da 91 yaşında hayata gözlerini tiyatro sahnesinden yolculanarak kapamıştır. Sevenleri, ölümünü bir Yıldız kaydı diye nitelendirmiştir.

Emeği üzerinde olan nica sanatçı, oyuncu bu camiaya kazandırmıştır. Tek kişilik sahne performanslarında bile koca sahneye yetecek kadar yeteneğe sahip olmasıyla anılır.



Son Güncelleme: 03.03.2022 13:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yıldız KenterTiyatroDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elif İnci kimdir? Elif İnci hakkında bilgiler
Elif İnci kimdir? Elif İnci hakkında bilgiler
Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler
Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler
Oyuncu Ayça Varlıer kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Ayça Varlıer kimdir? Kısa biyografisi
Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?
Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?
Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli, kaç yaşında? Seda Türkmen hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli, kaç yaşında? Seda Türkmen hangi projelerde yer aldı?
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan hakkında bilgiler
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Tiyatronun mihenk taşı Yıldız Kenter kimdir?
TJK 3 Mart 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Elif İnci kimdir? Elif İnci hakkında bilgiler
Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler
Oyuncu Ayça Varlıer kimdir? Kısa biyografisi
Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?
Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli, kaç yaşında? Seda Türkmen hangi projelerde yer aldı?
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan hakkında bilgiler
Oyuncu Beste Kanar kimdir? Beste Kanar nereli, kaç yaşında?
Mert Türkoğlu kimdir? Mert Türkoğlu görev aldığı yapımlar
Orucun önemi nedir? Oruç ibadeti ile ilgili hadisler
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Oyuncu Uğur Tekin kimdir? Uğur Tekin nereli, kaç yaşında? Uğur Tekin hangi projelerde yer aldı?
Turkcell faturalı hatlara kredi veriyor mu? Turkcell hakkında bilgiler
SSK üzerinden çalışan kişi şirket kurabilir mi?
İlker Kızmaz kimdir? Nerelidir? İlker Kızmaz nerede oturuyor?
Gürkan Baba kimdir, kaç yaşında, nereli?
Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruca zarar veren şeyler nelerdir?
Oyuncu,manken Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.