Tiyatrocu Çiçek Dilligil kimdir? Nerelidir? Çiçek Dilligil nerede yaşıyor?

Çiçek Dilligil, 6 Mayıs 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lakin babasından dolayı Trabzonludur. 1971 yılında vefat eden tiyatrocu ve oyuncu Avni Dilligil’in kızıdır. Çiçek Dilligil’de babasının yolundan gitmiş ve oyuncu olmuştur. Sanatçı Bora Öztoprak ile evli olan Dilligil, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almıştır.

Oyuncu, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğa ise Minik Cadı projesi ile başlamıştır. Sektöre girdiği günden beri de bir çok projede yer almıştır. Çiçek Dilligil rahatsız olduğu kilolarından dolayı mide küçültme ameliyatı olmuş ve 30 kilo vermiştir.