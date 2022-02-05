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Tiyatrocu Çiçek Dilligil kimdir? Nerelidir? Çiçek Dilligil nerede yaşıyor?

1971 yılında vefat eden tiyatrocu Avni Dilligil'in kızı olan Çiçek Dilligil babası gibi aynı mesleği yürütmektedir. Çiçek Dilligil'i ekranda gören seyirciler ise onunla ilgili detayları merak ediyor. İşte Çiçek Dilligil hakkında merak edilenler...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:16
Tiyatrocu Çiçek Dilligil kimdir? Nerelidir? Çiçek Dilligil nerede yaşıyor?
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Çiçek Dilligil, 6 Mayıs 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lakin babasından dolayı Trabzonludur. 1971 yılında vefat eden tiyatrocu ve oyuncu Avni Dilligil’in kızıdır. Çiçek Dilligil’de babasının yolundan gitmiş ve oyuncu olmuştur. Sanatçı Bora Öztoprak ile evli olan Dilligil, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almıştır.

Oyuncu, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğa ise Minik Cadı projesi ile başlamıştır. Sektöre girdiği günden beri de bir çok projede yer almıştır. Çiçek Dilligil rahatsız olduğu kilolarından dolayı mide küçültme ameliyatı olmuş ve 30 kilo vermiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:16
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ÇiçekDilligilAvniDilligilKimdirOyuncuTiyatrocu
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