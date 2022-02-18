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Them dizisinin konusu nedir? Başrolde kim var?

Amazon orijinal dizisi Them, son günlerde dikkat çekmeye başlamıştır. Dizinin konusu ne? Hangi oyuncular yer alıyor? Başarılı dizi ile ilgili detaylara haberimizde yer verilmiştir.

18 Şubat 2022 Cuma 11:29
Them dizisinin konusu nedir? Başrolde kim var?
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 Them dizisinin konusu nedir? Dizi hakkında tüm detaylar merak edilmektedir.

Yaklaşık 6 milyon sayıda olan Afro Amerikalılar, 1910’lu yıllardan 1970’li yıllara kadar Büyük Göç yaşadı. Aileler, Güney ABD’nin kırsalında birçok ırkçı tavırla karşı karşıya geldi. Daha sonra çareyi batı ve doğuya yönelmekte buldu. Emory ailesi bu ailelerden biriydi. Karolina’da yaşadıkları kötü olayların ardından yeni bir hayat kurmak istediler. Bu nedenle rotalarını Kalifoniya’ya çevirdiler.

Dizi, 9 Nisan tarihinde Prime Video’da yayınlanmış Amazon orijinal yapımdır. İlk sezonu 10 bölüm süren dizinin yönetmen koltuğunda Nelson Cragg oturuyor. Senaryoyu Little Marvin, Christina Ham kaleme alıyor. İzleyenlere 1950’li yılların hüzünlü bir öyküsü aktarılıyor.

Them dizisiyle ırkçılığın gerçek ve korkunç yüzünü görmüş oluyoruz. Emory ailesi East Compton kasabasına taşınıyor. Umutla geldikleri kasabada yine birçok zorlukla karşılaşıyorlar.

Evin babası Henry, çok çalışmış ve başarılı bir mühendis olmuştur. Gelir düzeyi yüksek olduğu için bu evi satın alabilmiştir. Komşuların rahatsız edici tavırlarını görmezden gelse de eşi Lucky onun gibi davranamaz.

Evin büyük kızı Ruby heyecanla yeni okuluna başlar. Ancak sınıfta da hoş olmayan davranışlar onu beklemektedir. Küçük kız Gracie ise Bayan Vera’dan korkmaktadır. Dizi ilerledikçe aile bireylerinin doğaüstü sorunlar yaşadığını görüyoruz.

Dizide oldukça etkileyici sahneler kullanılmıştır. Irkçılığa karşı tepkisiz kalınması dizide dikkat çekilen konulardan biridir.

Dizide görsel ve ses efektleri de oldukça başarılıdır. Sevilen dizinin IMDb puanı: 6,9

Kadro

  • Deborah Ayorinde – Lucky Emory
  • Ashley Thomas – Henry Emory
  • Shahadi Wright Joseph – Ruby Emory
  • Melody Hurd – Gracie Emory
  • Ryan Kwanten – George Bell
  • Pat Healy – Marty
  • Sophie Guest – Doris
  • Christopher Heyerdahl – Hiram Epps
  • Liam McIntyre – Clarke Wendell
  • Alison Pill – Betty Wendell
  • Abbie Cobb – Nat Dixon
  • John Patrick Jordan – Earl Denton



Son Güncelleme: 18.02.2022 11:29
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Anahtar Kelimeler:
ThemAmazon
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