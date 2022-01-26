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The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi

2020 yılında vizyona giren The World to Come Filmi Ron Hansen ve Jim Shepard'ın senaryosundan Mona Fastvold tarafından yönetilen, Shepard'ın aynı adlı hikayesine dayanan drama filmidir.

26 Ocak 2022 Çarşamba 13:25
The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi
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1850’li yıllarında geçen bir hikâyeyi ele alan film ilk karelerinde New York’un soğuk bir kasabasına yer verilir. O zamanların algısında beğenilen bir evi ön plana çıkarırlar. Başlarda Abigail’in sessiz fakat derinden etkileyen sahneleri objektifimize yansır. Eşi Dyer ile olan günlük hayatını anlatır. Genel anlamda çiftçilik işlerini anlatır. Düşüncelerine açıkça yer vermez. Vefat edip özlediği bir kızı ve üstesinden gelmesi gereken ev işleri mevcuttur. Yetersiz bir gelire sahipler ve bu gelir ne yazık ki onları zor duruma sokup ihtiyaçlarını karşılayamaz.  Dyer, Abigail’in dertleriyle uğraşamayan bir eş profili çizer ya da Abigail aktardıkları ile bize böyle hissettirir.

Böyle devam eden hikayede Tallie ve Finney isimli çiftin kasabaya taşınmasıyla farklı bir yöne evrilir. Tallie ve Finney çifti Dyer ve Abigail daha iyi ve eğlenceli bir yapıdadır. Fakat o yılların yoksulluğu onlarında mutluklarının önüne geçecektir. Daha çok kendi aralarında didişen, gereksiz meseleleri tepeye çıkaran görüntüler oluştururlar.

The World to Come Film Yorumu

Böylesi sorunlar Tallie ve Abigail birbirlerini farkıl bir gözle bakmalarına neden olur. İki kadın her bir araya gelirlerinde mutlu olup o kötü anları unuturlar. Sürekli bir hayal olgusu içinde birbirlerine düşüncelerini yansıtırlar. Gün geçtikte bağları daha da sıklaşarak dostluktan daha farlı bir boyutta yakınlaşırlar.

Filmin izlenmesinde büyük katkı sağlayan iki kadınının başaralı oyunculuklarıdır. İlk isim Pieces of a Woman ile efsaneleri yaratan Vanessa Kirby, ikincisi ise özellikle Fantastic Beasts ile hatırlanan Katherine Waterston’dır.

Filmi izlemeye değer kılan birkaç nokta bulunmaktadır. Bu kriterlerden ilki başrolleri paylaşan iki başarılı kadın oyuncudur. Ancak son yıllarda artan böyle içeriklerde farklılaşma olmuyor senaryolar hep benzer.

IMDb: 6,1

Filmde anlatılan 19. Yüzyıl yaşamı oldukça iyi lanse edilmiştir. Bu yüzden aynı temalı filmlede göre kat be kat iyidir. Birde soğuk kış günleri yerine baştan sona güneşin olduğu, bir anın depresif olmadığı bir yapı inşa edilebilir.

The World to Come Film Oyuncu Kadrosu

  • Katherine Waterston – Abigail
  • Casey Affleck – Dyer
  • Vanessa Kirby – Tallie
  • Christopher Abbott – Finney


Son Güncelleme: 26.01.2022 13:25
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Anahtar Kelimeler:
SinemaFilmEşcinsellik2020TheworldtocomeRonhansenJimshepard
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