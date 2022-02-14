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The Soul Filminin konusu nedir? İçeriği ve puanı hakkında detaylar...

Uzak doğu film aşıkların yine çok güzel bir öneriyle geldik. Filmimizin adı The Soul. Netflix’ in Çin kategorisindeki bu yeni filmin konusu ve incelenmesi için haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz. The Soul IMDb puanı,fragmanı , analizi …

14 Şubat 2022 Pazartesi 05:13
The Soul Filminin konusu nedir? İçeriği ve puanı hakkında detaylar...
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The Soul Netflix kategorisinde Çin’e ait yapılandırılmış bir film. Konusu tam anlamıyla sizleri yakın ama sıra dışı bir geleceğe sürüklüyor. Burada olanlar gizemli ve gerilimin en uç noktalarının yaşatıyor. Bir iş adamı öldürülmesi ile başlayanı dizinin konusu ardından büyük bir heyecan ve hızla sürdürülüyor. Polisiye dizilerinin aksine suçlunun peşine doğa üstü güçlerle gidiliyor. Heyecanlı noktasıyla her şeyin tamam oldu bulundu dediğiniz anda sizleri şaşırtarak bambaşka bir boyuta sürüklüyor.

Çin’de ünlü onla Tao geleneğinin filmde en üst seviyesine ulaştığı yansıtılmış. Filmde teknolojinin tahmin edeceğimiz boyutlarıyla korku ve gerilim birleşmiş. Bunların yanı sıra İnsanların -nedense- mutsuz olduğu, hastalığın zirve yaptığı kısmen despotik bir dünya manzarası yansıtıyor. Dakikalar geçtikçe izleyen üzerindeki şüpheci yaklaşım artarken başarılı iş adamı Wang, Taoist yollarla öldürülüyor. Bu ölümle beraber, seyrin akışı değişmeye başlıyor.

Filmin yönetmenliğini yapan Cheng Wei-hao izleyicilerin kafasını karıştırmayı çok iyi başarmış. Filmde öldürülen iş adamı hakkında devam eden soruşturmanın baş şüphelisi iş adamının oğlunun babasına beslediği kin yansıtılıyor. Tamam katil oğul derken olay yeni kişilerin dahil edilmesiyle farklı bir boyuta sürükleniyor.

The Soul Film Konusu ve Yorumu

Filmin gidişatında hiçbir problem yok fakat yeni kişilerin katılımı izleyicinin kafasını bulamaç edebilmekte. Ben bu durumu iyiye yoruyorum çünkü hemen çözülmeyerek merakını üst seviyede tutmayı başarıyor. Böylelikle izleyici de merak uyandırarak devamlılığı sağlıyor.

IMDb; 6,9

Bilim insanı olan Dr. Wan’ın konuya dahil edilmesiyle filmin ünlü savcısı daha karmaşık bir yollara sapıyor. Bir yandan dan kanser hastası olan savcının hastalığı nüksetmekte. Buna rağmen doğru bildiği yoldan şaşmadan davanın peşine yöneliyor. Bunların hepsi bir filmde birleşince bilim kurgu ve doğa üstü olayların katkısıyla film izleme potansiyelini artırıyor. Oyuncu performansı istenen seviyeye ulaşamasa da gizem ve gerilimden sağlam bir getiri elde eder. Sonuç olarak mutlaka şans vermelisiniz…

The Soul Film Oyuncuları ve Karakterleri

  • Chen Chang – Liang Wen-Chao
  • Janine Chun-Ning Chang – Ah-Bao
  • Christopher Ming-Shun Lee – Dr. Wan
  • Anke Sun – Li Yan
  • Hsueh-Feng Lu – Stewardess
  • Baijia Zhang – Tang Su-Zhen
  • Hui-Min Lin – Wang Tian-You
  • Samuel Ku – Wang Shi-Cong
  • Che-Hao Chang – Ah-Liang

 



Son Güncelleme: 14.02.2022 05:13
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Anahtar Kelimeler:
FilmThesoulÇinUzakdoğuFantastikGerilimNetflixOloğanüstü
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