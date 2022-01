The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu

The Rebuplic of Sarah dizisi

CW'nin geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisi "The Republic of Sarah" tam adından da anlaşılacağı gibi Sarah Cooper isimli genç bir kadını anlatıyor. Bir üniversitede tarih öğretmenidir. Bu nedenle gelişmiş diyalog yeteneği ile yaşı ne olursa olsun küçük bir toplumda derinden sevilen ve saygı duyulan bir insandır. Geri kalan zamanlarında ise ilk akla gelen "yaşadığı yere ve halkı için vefalı" olsa da, orta yaşın mutluluk ve acılarına tanık olarak yakın arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmiştir. Her kasaba, her küçük yerleşim onunla karşılaşacaktır. New Hampshire'daki Graylock için bu kişi Sarah'dır. Çünkü kasabalarına gelen Lydon Industries adlı bir firma kasabanın bazı yerlerinde koltan (mineral) bulmuş ve kazıya başlamak istemiştir. Ancak, küçük kasabada bir öncü olarak Sarah, şirketi durdurmak ve bir koruyucu olmak zorunda kaldı.

Lydon Industries şirketinin ani bir şekilde çıkışıyla Sarah ve arkadaşları büyük bir şok yaşar. Çok sevdikleri kasabaları bir tehlike altındadır. Sarah, yıllardır haber alamadığı kardeşi Danny ile de uğraşmaktadır. Danny kazı çalışmalarını yöneten kişidir ve bu konuda taviz vermemektedir. Marilyn Hill adlı kadın tüm işleri karıştırır. Sarah ne yapacağını bilemez. Greylock üzerinde kimsenin bir hak iddia edemeyeğini belirtir ve yapılan oylama sonucunda bağımsızlık kazanır. Sarah, bu başarısıyla Greylock’un belediye başkanı olur. Yeni bir ülke kurmasından dolayı ABD’ye darbe girişimi olarak algılanır ve Sarah FBI tarafından tutuklanır.

Dizinin IMDb PUANI 6,8’dir. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Stella Baker – Sarah Cooper

Luke Mitchell – Danny Cooper

Hope Lauren – Corinne Dearbon

Nia Holloway – AJ Johnson

Ian Duff – Grover Sims

Izabella Alvarez – Mayısa Jimenez

Ryan Bruce – Adam Dearbon

Nicola Correia-Damude – Alexis Whitmore

Mika Amonsen – Hunter Trumbull

Ellen David – Gail Taggert

Salvatore Antonio – Luìs Vidal