İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu

The Republic of Sarah dizisi 14 Haziran 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı.Dram türünde olan dizinin konusu ve oyuncuları dikkat çekmektedir. The Republic of Sarah dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde The Republic of Sarah dizisinin oyuncularını ve konusunu sizler için derledik. İşte The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu...

10 Ocak 2022 Pazartesi 01:01
The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu
Takip Et:

The Rebuplic of Sarah dizisi

CW'nin geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisi "The Republic of Sarah" tam adından da anlaşılacağı gibi Sarah Cooper isimli genç bir kadını anlatıyor. Bir üniversitede tarih öğretmenidir. Bu nedenle gelişmiş diyalog yeteneği ile yaşı ne olursa olsun küçük bir toplumda derinden sevilen ve saygı duyulan bir insandır. Geri kalan zamanlarında ise ilk akla gelen "yaşadığı yere ve halkı için vefalı" olsa da, orta yaşın mutluluk ve acılarına tanık olarak yakın arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmiştir. Her kasaba, her küçük yerleşim onunla karşılaşacaktır. New Hampshire'daki Graylock için bu kişi Sarah'dır. Çünkü kasabalarına gelen Lydon Industries adlı bir firma kasabanın bazı yerlerinde koltan (mineral)  bulmuş ve kazıya başlamak istemiştir. Ancak, küçük kasabada bir öncü olarak Sarah, şirketi durdurmak ve bir koruyucu olmak zorunda kaldı.

Lydon Industries şirketinin ani bir şekilde çıkışıyla Sarah ve arkadaşları büyük bir şok yaşar. Çok sevdikleri kasabaları bir tehlike altındadır. Sarah, yıllardır haber alamadığı kardeşi Danny ile de uğraşmaktadır. Danny kazı çalışmalarını yöneten kişidir ve bu konuda taviz vermemektedir. Marilyn Hill adlı kadın tüm işleri karıştırır. Sarah ne yapacağını bilemez.  Greylock üzerinde kimsenin bir hak iddia edemeyeğini belirtir ve yapılan oylama sonucunda bağımsızlık kazanır. Sarah, bu başarısıyla Greylock’un belediye başkanı olur. Yeni bir ülke kurmasından dolayı ABD’ye darbe girişimi olarak algılanır ve Sarah FBI tarafından tutuklanır.

Dizinin IMDb PUANI 6,8’dir. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Stella Baker – Sarah Cooper

Luke Mitchell – Danny Cooper

Hope Lauren – Corinne Dearbon

Nia Holloway – AJ Johnson

Ian Duff – Grover Sims

Izabella Alvarez – Mayısa Jimenez

Ryan Bruce – Adam Dearbon

Nicola Correia-Damude – Alexis Whitmore

Mika Amonsen – Hunter Trumbull

Ellen David – Gail Taggert

Salvatore Antonio – Luìs Vidal


Son Güncelleme: 10.01.2022 01:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
The Republic Of Sarah DizisiThe Republic Of Sarah Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Ozan Çobanoğlu kimdir? Nerelidir?
Ozan Çobanoğlu kimdir? Nerelidir?
Katla dizisinin konusu ve oyuncuları
Katla dizisinin konusu ve oyuncuları
Netflix Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angel-A filminin konusu ve oyuncuları
Angel-A filminin konusu ve oyuncuları
Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları
Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Saban nedir? Saban ne zaman icat edildi? Saban ilk nerede kullanıldı?
Ozan Çobanoğlu kimdir? Nerelidir?
Doğum yardım parası nasıl alınmaktadır? Şartları nelerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 10 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
A101 axess kart kampanyası
10 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 10 Ocak 2022 Pazartesi
TRT 1 ekranlarında yeni dizi! Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem oyuncuları kimlerdir ?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?
Anaokulunda usta öğreticilik nedir? Usta öğreticilik maaşı ne kadardır?
Öğrenciler karnelerine dijital ortamdan ulaşabilecek
Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL faizsiz krediden kimler yararlanabilir?
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
Borçlulara müjde! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda siciller temizlenecek!
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta genel puan durumu
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı
Şok marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.