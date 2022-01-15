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The Pact dizisinin konusu nedir ? Dizi yorumları

The Pact adlı dizi hakkında olan haberimizde, dizinin hikayesi, kadrosu, eleştirileri, kaç kesitten oluştuğu hakkında bilgiler vereceğiz…

15 Ocak 2022 Cumartesi 03:11
The Pact dizisinin konusu nedir ? Dizi yorumları
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BBC One kanalının yeni yapımlarından olan The Pact, bira imalat’ında çalışan Anna, Louie, Cat ve Nancy adlı 4 kadının yaşamlarını ele alır. Bu dört karakterin bazısı evlilik hayatlarıyla ilgi toplarken diğerleri hapisten yeni ayrılıp hayatın zorluklarıyla yüzleşmeye çalışan tiplemeler. Bu nedenle aralarındaki arkadaşlık birbirleri arasında olan uyumun eseri.

Dizide Laura Fraser Anna karakteri, Julie Hesmondhalgh Nancy’i, Heledd Gwynn ise Cat karakterini canlandırmakta.

Aşağı yukarı her konuda aynı düşündükleri patronları Jack için de aynı düşüncededirler. Onlara göre Jack, zengin ve küstah bir karakterdir. Kısa ve bir hayli eğlendiren başlangıçla birlikte parti amacıyla toplanan ekip, kendileri hakkında bilgiler sızdırmaya devam etmekte.  Zamanla Nancy’nin aşırı rahatlığı ve Cat’in önceki hayatında bir hayli zorluklar geçirmiş olgun davranışları belirir.

Dizi yorumu

17 Mayıs 2021 ile ilk bölümü seyircilerle buluşan dizi merkezine aldığı kadınların hayatlarının da sıradan olmasına rağmen başlarına absürt olayların gelmesinin çok aşırı bir olay olmadığını gösterir. Yayınlanacak bölümlerde ne olur bilinmemekle birlikte net bir yorum vermek için birkaç bölüm daha beklemeliyiz. Bakalım dizi fena olmayan işleniş istikrarını devam ettirebilecek mi?



Son Güncelleme: 15.01.2022 03:11
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Anahtar Kelimeler:
The PactDiziBBC One
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