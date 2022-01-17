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The Neighbor dizisi konusu ve yorumları

Merakla beklenen The Neighbor dizisinin inceleme yazısını sizler için hazırladık. The Neighbor dizi konusu yorumu, incelemesi, El vecino eleştirisi, analizi, IMDb, fragmanı gibi bir çok detaylar yazımızda. İşte The Neighbor dizisi incelemesi...

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:19
The Neighbor dizisi konusu ve yorumları
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The Neighbor dizi konusu, yorumu ve incelemesi

Son senelerde oldukça çoğalan süper kahraman içeriklerine yeteri kadar doymuş durumdayız. Dünyayı kötülüklerden koruyan, tüm varlığını yaşadığı halka adayan ve kendisini her türlü tehlikenin içine korkusuzca sokan bu süper kahramanları izlemekten keyif duysak da genel tema olarak birtakım farklılıkları görmek istiyoruz. Halihazırda Invincible ile bu farklılıklara şahit olmamıza rağmen dizi teması gereği her gün farklı konseptlerle karşılaşma umudunu yitirmiyoruz.

İlgi çekici diğer bir dizi: Leonardo

Farkllı şeylerle karşılaşma umuduyla yola çıktığımızda 2019’da 1.sezonu yayınlanan The Neighbor dizisi genel anlamda ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Her ne kadar süper kahramanın süper güçleriyle karşı karşıya kalsak da fantastik temasına eğlence ve mizahı katarak bıkkınlık veren temaya farklı bir bakış açısı sunuyor. İzlenebilirliği ve ya muhteşemliği günlerce tartışılmasına karşılık “farklılık” bakış açısıyla ilk olumlu notu almayı hak ediyor. Diğer detaylar şöyle:

The Neighbor yorumu

Sahneler, Javier ve Lola adlı sevgililerin tatlı kavgalarıyla başlar. Her ikisi de ilişkilerinin baharında gibi görünseler de uğraşmak zorunda kaldıkları sorunlar vardır. Mesela Lola’ya göre Javier; bencil, doğal olarak yalnızca kendi çıkarlarını düşünen uyuşuk biridir. Javier’e göre Lola ise hırslı, sadece işini düşünen ve kendisine pek zaman ayırmayan bir kişiliktir. Tatlı atışmalardan sonra Javier, Lola’yı elinden tutarak gözlerden uzak bir eve götürerek tatil ortamı oluşturmaya çalışır. Bu evde de  dizinin temasını  oluşturan süper güçlere sahip kahraman konsepti beliriyor. Çünkü evin bahçesine gökten bir adam inmiş ve kendisinin kosmosu koruma görevinin dolduğunu söylemiştir. Yeni kosmos muhafızı da doğal olarak Javier olacaktır.

Tatil dönüşü herkes kendi yaşamlarına dönerken Javier, yeni görevi hakkında bilgiler öğrenmeye başlar. Sahip olduğu süper güçlerin neler olduğunu bakarken oldukça sakar olduğu gözlerden kaçmaz ve -kısmen- vasıfsız duruşu ile karşımıza çıkar. Kısaca bahsetmek gerekirse bencil ve umursamaz bir adama “kosmos muhafızlığı” neden verilmez sorusunun cevabıdır. Görevler, hayat kurtarmalar yalandan öteye geçeniyor. Tek gerçek Lola…

Sonuç olarak The Neighbor, değişimin vücut bulmuş halidir. Tema olarak süper kahramanlık ön planda yer alsa da Javier’in elindeki güçler -neredeyse- bir metafor olarak kullanılmaktadır. Uçabildiği, sonsuz güce sahip olduğu, atlayıp zıpladığı gerçektir. Fakat dizi dünyayı kurtarmakla uğraşmaz. Bu durumda ortaya komik ve izlemesi keyif veren bir hikaye çıkmaktadır. Javier ve Lola’nın kendi kişisel yaşamlarındaki arkadaşlarının devreye girmesiyle ortam daha da eğlenceli bir hal alırken çerezlik ihtiyacına karşılamaya yetecek bir hikâye çıkar. Bence kaçırmayın.

IMDb: 6,5

El vecino dizi oyuncuları ve karakterleri

Quim Gutiérrez – Javier

Clara Lago – Lola

Adrián Pino – Jose Ramon

Catalina Sopelana – Julia

Denis Gómez – Camello

Sergio Momo – Rober

Paula Malia – Alicia


https://youtu.be/9vd5qvW6uMw

Son Güncelleme: 17.01.2022 14:19
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Anahtar Kelimeler:
The NeighborDiziNetflix
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