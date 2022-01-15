The Mire Dizi Konusu nedir ?Dizi yorumu

2018 yılında ilk sezonu yayınlanan dizi herkes tarafından beğenileri topladı. Sabırsızlıkla 2.sezonu beklenen dizi bu yıl içerisinde izleyiciler ile buluşacaktır. Dizi içerisinde fazlasıyla gerilim ve gizem olması da ilgiyi üzerine çekmesine yardımcı oluyor. Başarılı dizinin yönetmen koltuğunda oturan isim Jan Holoubek’tir. Konuyu kaleme alan isim ise yani senarist Kasper Bajo’dur.

The Mire dizi yorumu

1980’li yıllarda Polonya’nın karanlık kasabalarından birinden cinayet haberi gelir. Ölen kişilerin arasında bir hayat kadını ve bir de Gençlik Birliği başkanı bulunmaktadır. Polis, cinayetleri işleyen kişiyi ortaya çıkarıp suçluyu bulduklarını söylese de iki gazeteci, cinayetleri işleyen kişinin farklı biri olduğunu düşünür. Böylece gazetecilerin suçlu ile arasındaki mücadele başlamış olur.

The Mire’ın başrolünü çeken Piotr ve Witold; uyum ve beraberlik açısından olumlu bir görüş oluşturur. Piotr mesleğe yeni girmiş ve bu sebeple büronun heyecanlı kişisidir. Witold ise artık yaşlanmış ve davalara biraz daha pragmatik yaklaşmaktadır. Oldukça zıt görünen ikili, küçük detayların bir araya gelmesiyle büyük bir vurgunu ortaya çıkarmak için canla başla mücadele eder. Bir tarafta kendi kişisel hayatları işlenirken diğer yandan davanın ilgi çekici gelişmeleri ortaya çıkar. Kaçırmayın. Sonuç olarak: 7/10