‘The Lost City of D’ filminin kadrosuna son katılan isim Daniel Radcliffe oldu!

Daniel Radcliffe, kötü bir rolde göreceğimiz, Paramount’un "The Lost City of D" filminin oyuncu kadrosuna dahil olan son isim oldu. Sandra Bullock ve Channing Tatum, bir adam kaçırma girişimi ikisini de içine çekene kadar, kapak modeli ile bir kitap turuna takılmaktan daha kötü bir şey olamayacağını sanan münzevi bir aşk romancısını takip eden filminin başrol oyuncularından bir olacak.
Adam ve Aaron Nee yönetmenlik koltuğunda otururken, filmin senaryosunu Dana Fox kaleme aldı. Bullock, Fortis Films adı altında, Liza Chasin’in 3dot Productions şirketiyle ortaklaşa prodüksiyon yapıyor. Seth Gordon, Exhibit A aracılığıyla bir diğer yapımcı olarak projeye eklendi. Geçen hafta, Patti Harrison'ın kadroya katılacağı bildirildi ama rolünün ayrıntıları gizli tutuluyor. "Dolemite Is My Name", "High Fidelity" ve "The United States vs. Billie Holiday" filmleri ile çıkış yakalayan Da’Vine Joy Randolphda başrolde olacak.