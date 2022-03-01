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‘The Lost City of D’ filminin kadrosuna son katılan isim Daniel Radcliffe oldu!

Birçok yıldız ismin bir araya geleceği 'The Lost City of D' filminin oyuncu kadrosuna son katılan isim Harry Potter serisiyle tanınan ünlü oyucu Daniel Radcliffe oldu.

01 Mart 2022 Salı 16:25
‘The Lost City of D’ filminin kadrosuna son katılan isim Daniel Radcliffe oldu!
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Daniel Radcliffe, kötü bir rolde göreceğimiz, Paramount’un "The Lost City of D" filminin oyuncu kadrosuna dahil olan son isim oldu. Sandra Bullock ve Channing Tatum, bir adam kaçırma girişimi ikisini de içine çekene kadar, kapak modeli ile bir kitap turuna takılmaktan daha kötü bir şey olamayacağını sanan münzevi bir aşk romancısını takip eden filminin başrol oyuncularından bir olacak.

Acımasız bir macera, hayatın, yazarın kurgularından çok daha garip ve daha romantik olabileceğini kanıtlıyor. Radcliffe, efsane film serisi haline gelen Harry Potter ile şöhrete kavuştu. Radcliffe, bu yeni projede ilk kez kötü bir karakteri oynamayacak. Radcliffe, daha önce "Now You See Me 2" gibi filmlerde de kötü adam olmuştu. Ünlü oyuncu, şu anda TBS’te üçüncü sezonuna giren “Miracle Workers” dizisinde başrolünde yer alıyor ve yakın bir zaman önce de "Swiss Army Man" ve "Guns Akimbo" filmlerinde rol aldı.

Adam ve Aaron Nee yönetmenlik koltuğunda otururken, filmin senaryosunu Dana Fox kaleme aldı. Bullock, Fortis Films adı altında, Liza Chasin’in 3dot Productions şirketiyle ortaklaşa prodüksiyon yapıyor. Seth Gordon, Exhibit A aracılığıyla bir diğer yapımcı olarak projeye eklendi. Geçen hafta, Patti Harrison'ın kadroya katılacağı bildirildi ama rolünün ayrıntıları gizli tutuluyor. "Dolemite Is My Name", "High Fidelity" ve "The United States vs. Billie Holiday" filmleri ile çıkış yakalayan Da’Vine Joy Randolphda başrolde olacak.



Son Güncelleme: 01.03.2022 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Daniel RadcliffeThe Lost City Of DSandra Bullock
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