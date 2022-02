The Last House On Needless Street filminin yapımcısı, Andy Serkis olacak!

Beyaz perdenin karizmatik oyuncusu ve yönetmeni olarak yer alırken şimdilerde yapımcılığını üstleneceği The Last House On Needless Street için kolları sıvayan Andy Serkis, heyecanla film için hazırlanıyor.

Catriona Ward'ın romanını filme uyarlayacak Andy Serkis, yakında seyircisiyle buluşturacağı için uzun soluklu çalışmalara başladı. Romanda aile hayatını anlatan bir olay örgüsüyle işlenirken, mahallede komşuların artmasıyla birlikte esrarengiz olaylar ard arda gelecektir. Ağaçlardaki kuşlar adeta birer avcıya dönüşecektir. Korku türünde olan roman filme nasıl yansıyacak merak konusu.

Korku ve gerilim severlere müjdeli haber çoktan ulaştı, herkes yayınlanacağı tarihi merakla bekliyor. Kitabın yazarı Catriona Ward, kitabı emin ellere teslim ettiğini söylerken, uyarlanacak filme de güven duyduğunu bahsetti. Biran önce kitabı filme uyarlamak için sabırsızlandığını vurguladı.

Yapımcıya göre ise, kitabın anlatımı ve konusu karşımıza ilk defa çıkacak türden olduğunu söyledi.