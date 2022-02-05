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The Irregulars dizisinin konusu nedir?

Bu zamana kadar Sherlock Holmes uyarlamaları sinema ve dizilerde aktarıldı. Netflix yapımı olan The Irregulars ,Sherlock Holmes dünyasına yeni bir hava katıyor. The Irregulars'ın konusu nedir? İşte yeni dizi ile ilgili detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:30
The Irregulars dizisinin konusu nedir?
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Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan karakter Sherlock Holmes , yazarın en büyük gurur kaynağı oldu. Sherlock Holmes hemen hemen herkes tarafından bilinmekte ve sevilmektedir.

Bu zamana kadar Sherlock Holmes ile ilgili bir sürü uyarlamalar yapıldı. Dizi ve filmlerde birbirinnde farklı olay akışları ve gizemli olaylar aktarıldı. Bazıları çok popüler olurken bazıları o kadar popüler olmadı. Sürekli olarak Sherlock Holmes ile ilgili bir dizi veya film gelmektedir.

Bu yıl gene Sherlock Holmes ile akalı bir spinoff ekranlara geldi. Netflix 26 Mart tarihinde The Irregulars dizisini yayınladı. Suç ,dram ve gizem temaları her sahnede karşımıza çıkıyor.

The Irregulars dizisinin konusu

İlk bölüm Victoria dönemindeki Londra ile başlar.  Sokaklarda suç oranların fazla olduğu aktarılan dizide bir grup genç karşımıza çıkar. Bu gruptakiler etraftaki suçlara ve gizemli olaylara ilgisi çok fazladır. Sherlock ve Dr. Watson gibi davranmaya çalışırlar ama bu konuda tecrübeli değillerdir. Mekanın Kralları adlı bir grup devreye girer. Holmes ve Watson’a bir davada yardım ederler.

Dizideki duygular, izleyende derin etkiler bırakmaktadır. Bu grubun yaşadığı zorluklar, hayat mücadeleri ve yorgunlukları diziye farklı bir boyut katmaktadır.

 Dizide fantastik olaylar ve gerçeklik arasında bir denge vardır. O dönemin koşulları neredeyse hatasız bir şekilde aktarılmıştır. Sherlock Holmes ile Dr Watson’ın uyumu bu dizide biraz geri planda kalmış gözükebilir. The Irregulars 8 bölümden oluşmaktadır.

 The Irregulars’da Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, Mckell David, Harrison Osterfield, Henry Lloyd Hughes ve Royce Pierreson gibi isimler yer almaktadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:30
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The IrregularsNetflix
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