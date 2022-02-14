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The Forest Dizi Konusu, Yorumu ve İncelemesi

Yeni bir dizi önerisi ve incelemesiyle karışınızdayız. Dizinin adı şu sıralar gündemde olan The Forest. Dizinin konusu, IMDb, fragmanı analiziyle ilgili birçok ayrıntılı detaylar haberimizde…

14 Şubat 2022 Pazartesi 07:27
The Forest Dizi Konusu, Yorumu ve İncelemesi
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Küçük mevkide yer alan kasabalarda sakin sessiz ve güvenilir olunuşuyla bilinir. Bunun yanı sıra bu kasabalardaki insanlar birbirini tanırlar. Bu tanıma hissiyatı rahatlık ve güven duygusunun temellerini atar. Fransa yapımı bu dizide bu anlatıların tam tersi bir özelliği lanse edilmiştir. Olayların başlangıcı Jennifer isimli genç bir kızın bir anda kaybolmasıyla olur. Bu kayıptan sonra anlatıldığı gibi bilinen kasaba samimi ve yakın bir pozisyonda değil olduğu anlaşılmıştır.

Netfilix’ in mini türünde yayına verdiği bu dizi yine bir polisiye temasını vurgulamaktadır. Bu olayların ardından gözler Virginie ailesine yöneltiliyor. Yıllardır polislik yaptığı karakolun birkaç çalışanından biri olan Virginie; olaysız günlerin tadını çıkartan -nispeten- sorumsuz tavırlarıyla göz kamaştırıyor. Küçük oğlu ve üvey kızı Mayısa’nın üzerinde rahat bir kadın imajı sağlamış gözüküyor ki Mayısa okul ve kişisel hayatında birçok gizli işlere kalkışıyor. Bu rahatlıklar kasabaya yeni gelen polis şefiyle yerli bir oluyor.

The Forest Dizi Konusu

Dizinin başında biz karakterleri anlamlanmaya çalışırken bir anda yönler Jennifer’ın telefon konuşmalarına ve dolabının içindeki nota çevriliyor. Ve senaryo karmakarışık bir hal almaya başlıyor. Daha sonra olayların içine maya da dahil olunca işler biraz kızışıyor.

Aslında dizinin senaristi Delinda Jacobs bize ipuçlarını karakterlerinin kendilerinde saklatıyor. İşlerin karmaşasının başında okullarında yer alan Eva isimli bir öğretmene toplanılıyor.  Bu kadın geçmişte kaybolan kızları gibi bir durum yaşadığını söylüyor. Bu durum olayların ilerleyişi işin büyük bir önem taşımaktadır.

Dizi de zaman geçtikçe farklı bir gizemi taşıdığını aslında başta şüphelendiğiniz kişiden çok uzak bir durum olduğunu çözebileceksiniz. Henüz ismine yer vermediğim kişilerin yardımıyla kayboluş hikayesi ayrı bir boyut kazanırken yapbozun parçaları bir yandan çoğalıyor bir yandan da doldurulmaya başlamaktadır.

IMDb: 7,3

Fragman:

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The Forest Oyuncu Kadrosu

  • Samuel Labarthe – Gaspard Decker
  • Suzanne Clément – Virginie Musso
  • Alexia Barlier – Eve Mendel
  • Frédéric Diefenthal – Vincent Musso
  • Isis Guillaume – Jennifer Lenoir
  • Martha Canga Antonio – Mayısa Musso
  • Patrick Ridremont – Thierry Rouget
  • Mélusine Loveniers – Lola Decker
  • Maxime Rennaux – Tristan Musso


Son Güncelleme: 14.02.2022 07:27
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Anahtar Kelimeler:
TheforestDiziImdbYabancıNetfilix
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