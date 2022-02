The Flash’in Henry Allen’ı kim olacak?

Andy Muschietti’nin yönetmenliğini icra ettği The Flash sinema filmi oyuncu karosunda değişikliğe gidilmesine karar verildi. Bu karar diziyi merak edenler için şimdiden şok etkisi yaptı. Geçtiğimiz günlerde Billy Crudup’ın Flash kadrosundan ayrıldığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu durum üzerine yeni oyuncu olarak Henry Allen’ı canlandırmak üzere Ron Livingston dizi kadrosuna dahil oldu.

Sex and The City ve A Million Little Things gibi dünyaca ünlü dizilerden tanıdığımız Ron Livingston, Flash’in kadrosuna girdi ve bu karar filmi bekleyenlerde sevinç etkisi yarattı.

Ünlü oyuncu, Barry Allen’ın babası Henry Allen’a hayat verecek. Nora Allen’ı canlandırmak üzerede Maribel Verdu ile anlaşıldı. Ek olarak Kiersey Clemons, Iris West olarak; Sasha Calle ise bu dev yapımda Supergirl olarak evlerimize konuk olacak.

İddia edilenlere göre Andy Muchietti FLash filmini çoklu evreb ve zamanda yoluculuk içerikle ile sinema severlere sunacak.