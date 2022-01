The Falcon and the Winter Soldier dizinin konusu nedir?

Öncelikle fragmanını sizler için bırakıyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=IWBsDaFWyTE

The Falcon and The Winter Soldier, macera, aksiyon türünde gerilim dizisi olmanın doruklara kadar yaşatıyor. Avengers serisi hakkında çoğu insanın bilgisi yok. Karakterler ve yaşadıkları evren farklılıkgösterir. Fakat diziyi izleyen için olumsuz bir izlenim olmasın. Her yeni başlayan diziye bu merakı saklamamız gerekir. Her dizinin kendine göre bir heyecanı vardır.

Geçen aylarda Amerikan Futbol Ligi Finalinde Super Bowl oynandı ve orada birçok dizi ve film tanıtımı yapıldı. The Falcon and The Winter Soldier bunlardan biriydi. Tanıtımını izleyenlerin büyük bir macera beklediği dizi 19 Mart'ta yayınlandı.

Aksiyon dizisinde sıra The Falcon and The Winter Soldier'e kalarak dizi izleyicisiyle buluştu. Özleninlen karakterler ve evren tekrar ekrana geldi.

Dizinin başrolleri Sam Wilson ''Falcon'' gelir. Orduya her türlü desteği verir. Klişe hale gelen aksiyon sahneleriyle maceradan maceraya atlarken, SteveRogers'ın emekliliğin ardından miras meseleleriyle alakadar olur. İşaretler Bucky Banes’e ''Winter Soldier'' döner. Geçmişinin izleri yüzünden yokları gösterir. İkili hala karşılaşmaz ve tahminler izleyenlerden dökülmeye başlar.

Aksiyonla geçen her dakika ilk bölümünden sonra yeni bölümler için izleyenler meraklı bekleyişte kalıyor. Yavaş başlayan ve izleyenleri yanıltan görüntülerle baş döndürmeyi başardı. Yayınlandığndan itibaren olumlu yorumlar alan dizi, geriye kalan bölümleriyle ne gibi sonuca ulaşacak? IMDB: 8,4

Oyuncu kadrosu;

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Sebastian Stan: Bucky Banes / Winter Soldier

Wyatt Russell: John Walker

Desmond Chiam: Dovich

Dani Deetté: Gigi

Adepero Oduye: Sarah

Neal Kodinsky: Rudy

Don Cheadle: Rhodes

Chase River McGhee: Cass

Erin Kellyman: Karli Morgenthau

Daniel Brühl: Zemo