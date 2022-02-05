Teşkilat'a ajan olarak giren Pascal kim?

TRT 1 ekranlarının Pazar akşamlarına heyecan katan dizisi Teşkilat, sırlarını aralamaya devam ediyor. Dizi ilk yayınlandığı günden itibaren MİT konusunu içerdiği için dikkat çekerek her hafta reytingleri oynatmayı başarıyor.

Önceki bölümlerde, Serdar kız arkadaşının ajan olduğu haberiyle yıkılırken, MİT'in peşine düştüğü adamın Pascal olmasıyla harekete geçtiler. Serdar bir yandan kızgın ve kandırılmış olmanın öfkesini saklamaya çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapıyor.

Pascal karşı tarafın ajanı olarak hareket eden bir piyon. Fransız ajanını canlandırıyor. Asıl adı Mike Van Der Lee'dir. Yabancı asıllı oyuncudur.

Başarılarıyla Türkiye'deki dizilere renk katmaya devam ediyor. Daha önce; Behzat Ç., Yarım Kalmış Hesaplar, Tehlikeli İlişkiler, Hıyanet Sarmalı gibi dizilerde oynamıştır.

Set fotoğrafçığı da yapmaktadır.