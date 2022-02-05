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Teşkilat Mervan kimdir? Serkan Genç kim, kaç yaşında?

TRT 1’in bu sezona bomba gibi giriş yapan dizisi Teşkilat’ta Mervan karakterini canlandıran oyuncumuz ve oynadığı karakterle ilgili sizler için araştırma yaptık. İşte, Teşkilat Mervan Kimdir? Serkan Genç kim, kaç yaşında? Sorularının cevabı…

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:05
Teşkilat Mervan kimdir? Serkan Genç kim, kaç yaşında?
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Pazar akşamları severek izlenilen TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat’ta Mervan karakteri, Zayed Fadi’nin adamıdır. Fadi’nin en çok güvendiği isimlerden biri olan Mervan, Fadi’nin bir dediğini ikiletmemek için oldukça dikkatlidir.  Aynı zamanda Mervan, Fadi’den aldığı emirleri örgüte iletmek konusunda da önemli bir role sahiptir.

Dizide Mervan karakterine, Nefes Nefese isimli dizi ile akıllarda kalan Serkan Genç hayat vermektedir.

Serkan Genç kim? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

1980 senesi Antakya doğumlu olan Serkan Genç, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyuncu ilk defa Neredesin Firuze isimli yapım ile kamera karşısına çıkmış, en son da Dalavere isimli sinema filminin kadrosunda yer almıştır.

Serkan Genç oynadığı dizi ile filmler

Nerdesin Firuze? – 2004

Çemberimde Gül Oya (Muhsin) – 2005

Kanatsız Kuşlar – 2006

Eve Giden Yol (Haydar) – 2006

Zincirbozan (Remzi) – 2007

Avrupalı – 2007

Suç Dünyası (Metin) – 2007

Kollama – 2008 / 2009

Karayılan (Vasili) – 2007 / 2008

7 Avlu (Vahit) – 2009

Uygun Adım Aşk – 2009

Büyük Oyun – 2009

Mahpeyker (Muhafız Veysel) – 2010

Arka Sıradakiler (Mesut) – 2011

Dedemin İnsanları (Berat) – 2011

İffet (Feyyaz) – 2011 / 2012

Öz Hakiki Karakol (Niyazi) – 2012

Laz Vampir: Tirakula (Ramar) – 2012

Bu Son Olsun (Tanju) – 2012

Kahireli Palas (Gencay) – 2013

Çanakkale Yolun Sonu (Eşref) – 2013

Gulyabani (Hasan) – 2013

Neden tarkovski Olamıyorum (Bayram) – 2014

The Game – 2015

Madımak: Carina’nın Günlüğü – 2015

Sol Şerit (Tayfun) – 2016

Dalavere – 2017

Aç Kapıyı Çok Fenayım – 2017

Açıkgöz Budalalar – 2018

Nefes Nefese (Hasan) – 2018

Dalavere – 2019



Son Güncelleme: 05.02.2022 12:05
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TeşkilatMervanKimSerkanGençKaçYaşında
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