Teşkilat Mervan kimdir? Serkan Genç kim, kaç yaşında?

Pazar akşamları severek izlenilen TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat’ta Mervan karakteri, Zayed Fadi’nin adamıdır. Fadi’nin en çok güvendiği isimlerden biri olan Mervan, Fadi’nin bir dediğini ikiletmemek için oldukça dikkatlidir. Aynı zamanda Mervan, Fadi’den aldığı emirleri örgüte iletmek konusunda da önemli bir role sahiptir.
Dizide Mervan karakterine, Nefes Nefese isimli dizi ile akıllarda kalan Serkan Genç hayat vermektedir.
Serkan Genç kim? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
1980 senesi Antakya doğumlu olan Serkan Genç, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyuncu ilk defa Neredesin Firuze isimli yapım ile kamera karşısına çıkmış, en son da Dalavere isimli sinema filminin kadrosunda yer almıştır.
Serkan Genç oynadığı dizi ile filmler
Nerdesin Firuze? – 2004
Çemberimde Gül Oya (Muhsin) – 2005
Kanatsız Kuşlar – 2006
Eve Giden Yol (Haydar) – 2006
Zincirbozan (Remzi) – 2007
Avrupalı – 2007
Suç Dünyası (Metin) – 2007
Kollama – 2008 / 2009
Karayılan (Vasili) – 2007 / 2008
7 Avlu (Vahit) – 2009
Uygun Adım Aşk – 2009
Büyük Oyun – 2009
Mahpeyker (Muhafız Veysel) – 2010
Dedemin İnsanları (Berat) – 2011
İffet (Feyyaz) – 2011 / 2012
Öz Hakiki Karakol (Niyazi) – 2012
Laz Vampir: Tirakula (Ramar) – 2012
Bu Son Olsun (Tanju) – 2012
Kahireli Palas (Gencay) – 2013
Çanakkale Yolun Sonu (Eşref) – 2013
Gulyabani (Hasan) – 2013
Neden tarkovski Olamıyorum (Bayram) – 2014
The Game – 2015
Madımak: Carina’nın Günlüğü – 2015
Sol Şerit (Tayfun) – 2016
Dalavere – 2017
Aç Kapıyı Çok Fenayım – 2017
Açıkgöz Budalalar – 2018
Nefes Nefese (Hasan) – 2018
Dalavere – 2019