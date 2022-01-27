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Teşkilat dizisinin Mervan'ı kimdir?

TRT 1 ekranlarının Pazar günü seyircilerle buluşan dizisi Teşkilat oyuncularına merak artmaya devam ediyor. Reytingleri herkes tarafından hayretlere sürüklerken konusu ve oyuncularının başarıları da alkış topluyor. Peki Teşkilat dizisindeki Mervan kimdir? Soruları üzerine haberimizde bu konuyu ele alarak siz değerli okurlarımız için araştırmalar yaptık. İşte Teşkilat dizisindeki Mervan hakkında merak edilenler

27 Ocak 2022 Perşembe 21:14
Teşkilat dizisinin Mervan'ı kimdir?
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Oyuncu Serkan Genç hakkında bilgiler

Dizide Mervan karakterine can veren Serkan Genç, 2 Temmuz  1980 yılında Antakya’da hayata başlamıştır. Lise hayatını Antakya Kurtuluş Lisesinin ardından eğitimini oyunculuk üzerine alan Genç üniversite hayatına Yeditepe üniversitesinde Tiyatro Bölümü üzerine tamamladı. Ekranlarla tanıştığı ilk dizisi ise 2004 yılından Nerdesin Firuze sinema filmi olmuştur. Oyunculuğuna dizi ve sinemalarla devam eden Genç birçok kere seyircilerle buluşma fırsatını yakaladı. 41 yaşında olan Serkan Genç şuan Teşkilat dizisinde oyunculuğu ve yeteneği ile tanınmakta. En son projesi ise Nefes Nefese dizisinde Hasan karakterine can verdi. 

Teşkilat Mervan kimdir?

7 mart 2021 tarihinde seyirciler ile buluşan Teşkilat herkes tarafından büyük ilgi gördü. Yapımcılığı ve oyuncularının başarısı da diziye renk katmaya devam ediyor. Başrollerinde Deniz Baysal, Çağatay Ertuğrul olduğu dizide oyuncular merak konusu oldu. dizi içerisinde bir örgütün başı olan Zayed Fadi’nin en yakın adamı Mervan bütün pis ve kanunsuz işlerin başında geliyor. Dizi içrisinde Türk askerlerine yaptığı operasyonlarla bilinen Mervan eylemlerine devam etmekte. 

Teşkilat Mervan, dizi içerisinde terörist Zayed Fadi’nin sağ kolu olan adamdır. Aldığı emirler doğrultusunda birçok eylem için altından çalışan bir sürü askeri bulunmakta. Zayed tarafından emir olan Mervan yaptığı eylemler ve suikastlarla tanınıyor. Mervan’ın en büyük zaferi de Fadi gibi tanınan örgütlerin başına geçmek olacak.

Rol Aldığı Diziler:

Teşkilat (2021)

Nefes Nefese (2018)

İffet (Feyyaz, 2011-2012)

Uygun Adım Aşk (Korhan, 2009)

Kollama (Canlı Bomba, 2008)

Suç Dosyası (Metin, 2007)

Korkusuzlar (Tarık, 2007)

Kara Yılan (Vasili, 2007)

Arka Sıradakiler (Mesut, 2009-2010)

Kırık Kanatlar (İttihatçı, 2005)

Güz Yangını (Fırat, 2005)

Beşinci Boyut (Cemil, 2005)

Çemberimde Gül Oya (Muhsin, 2004)

Büyük Buluşma (Fikret, 2004-2005)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)

 

Rol Aldığı Filmler:

 Aç Kapıyı Çok Fenayım (2017)

Sol Şerit (Zeynel, 2015)

Neden Tarkovski Olamıyorum? (Bayram, 2014)

Madımak: Carina'nın Günlüğü (Mehmet, 2014)

Gulyabani (Hasan, 2014)

Çanakkale Yolun Sonu (Eşref, 2013)

Sıkıysa Yakala (2012)

Laz Vampir Tirakula (Ramar, 2012)

Bu Son Olsun (Tanju, 2012)

Öz Hakiki Karakol (Niyazi, 2011)

Kirli Oyunlar (2. Mabeyn Fahri, TV Filmi 2011)

Dedemin İnsanları (Berat, 2011)

Mahpeyker Kösem Sultan (Veysel, 2010)

7 Avlu (Vahit, 2010)

Kanal-İ-zasyon (2009)

Büyük Oyun (Seyit, 2009)

Zincirbozan (Remzi, 2007)

Eve Giden Yol 1914 (Haydar, 2006)

Memleket Hikayeleri - Adana'dan Bir Kız Geçti (TV Filmi 2004)

 



Son Güncelleme: 27.01.2022 21:14
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Anahtar Kelimeler:
DiziMervanTRT1Teşkilat
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